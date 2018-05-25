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İstanbul Kitap Fuarı edebiyatla kuşatacak

Bu yılki teması 'Hayatı Edebiyatla Kuşatmak' olarak belirlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek

25 Mayıs 2018 Cuma 13:58
İstanbul Kitap Fuarı edebiyatla kuşatacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

Fuarın teması “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” olarak belirlendi. İstanbul Kitap Fuarı, tema kapsamında yurt içinden ve yurt dışından konukların katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018/28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 18 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek. OKAN EGESEL
 

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Kitap FuarıFuarEdebiyatTÜYAP
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