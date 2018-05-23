İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü" etkinlikleri kapsamında bu yıl ilki düzenlenen "İstanbul Müzeler Çalıştayı" başladı.

"İstanbul Müzelerinde Yeni Keşifler, Yeni Düzenlemeler ve Yaklaşımlar" konulu çalıştayın ilk oturumu, Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu'da gerçekleştirildi.

Pera Müzesi Müdürü Özalp Birol'un başkanlığını üstlendiği oturumda, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Ayşe Erdoğdu, müzede yapılan yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Erdoğdu, Topkapı Sarayı'nın 2000 yılının başına kadar Babüsselam kapısından Mabeyn kapısına kadar sınırlı bir alanda hizmet verdiğini, sarayın asıl kurulduğu alanın ise 700 bin metrekare olduğunu söyledi.

Gülhane hastanelerinin 2000 yılında Topkapı Sarayı Müzesi'ne tahsis edildiğini aktaran Erdoğdu, "Gülhane hastaneleri, Topkapı Sarayı'nda yeterince sergilenemeyen ya da hiç sergilenemeyen koleksiyonların sergi salonu olarak projelendirildi ve projeleri bitti. Şu anda restorasyonu sona gelmiş durumda. Yakın bir zamanda ziyarete açılacak." dedi.

Darphane'de araştırma merkezi açılacak

Ayşe Erdoğdu, müzenin askeri depolarının geçici sergi salonları ile çocuk eğitim atölyeleri olarak düzenleneceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"4 askeri depo gerçekten geniş sergileme alanları oluşturuyor. Sarayın en eksik konularından birisi çocuklarla ilgili bir eğitim birimimiz yoktu. Birinci depoda bunu gerçekleştireceğiz. İkinci depoda ithal porselenler sergilenecek. Porselenin icadından itibaren bütün gelişimlerini gösteren koleksiyonlarımız var. 3. depoda Osmanlı'da atla ilgili bir sergileme var. Saltanat arabaları ve raht hazinesi burada sergilenecek. 4. depoda da yine sergilenemeyen saray koleksiyonlarından çiniler, mobilyalar, taş kitabeler, sergilenmek suretiyle saraya bahşedilmiş eserler görülebilecek."

Müzeye tahsis edilen yeni yapıtlardan Darphane'nin avlu kolundaki 1,2 ve 5 No'lu yapılar içerisinde bir araştırma merkezi açmak istediklerini de dile getiren Ayşe Erdoğdu, "Topkapı Sarayı'nın el yazma eserler kütüphanesi, dokümantasyon, yeni baskı eserler başta olmak üzere bununla ilgili birimler, fotoğrafhane, fotoğrafik arşiv gibi restorasyon atölyeleri için de bir araştırma merkezi planlandı. Çalışmalar bu yönde ilerliyor" diye konuştu. AA

