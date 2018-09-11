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İtalya semalarında dev Türk bayrağı

Türk Uçurtma Takımı, Uluslararası Cervia Uçurtma Festivali'nde, İtalya semalarını özel olarak hazırlanan ve aralarında 60 metrekarelik dev Türk Bayrağı, 100 metrekarelik vatoz balığı uçurtmaların da bulunduğu uçurtmalarla süsleyecek

11 Eylül 2018 Salı 13:29
İtalya semalarında dev Türk bayrağı

İtalya’da düzenlenen ve Avrupa'nın önemli uçurtma etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Cervia Uçurtma Festivali, 13- 17 Eylül  tarihleri arasında, İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesindeki Cervia kentinde gerçekleşecek. 

Festivalde Türkiye'yi, kaptanlığını İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz'ün yaptığı Türk Uçurtma Takımı temsil edecek. Festivale özel uçurtmalarla katılacak olan Türk takımı, ülkemiz kültürüne ait klasik uçurtmaların yanısıra, aralarında dünyanın en büyük 4. bayrak uçurtması olarak bilinen 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtmanın da bulunduğu 10 ayrı model uçurtmayı İtalya semalarıyla buluşturacak. 

Çok özel uçurtmalar uçurulacak

Festivalle ilgili bilgiler veren Aköz, sokak oyunları kültürünün tek canlı oyuncağı olarak bilinen uçurtmaların dünyanın pek çok ülkesinde sevilerek uçurulduğunu ve uçurtma için çeşitli uluslar arası etkinlikler düzenlendiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Biz de Türkiye’nin tek resmi uçurtma kurumu olarak bu festivallere katılarak ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu yıl katıldığımız Tayland, Malezya, İstanbul ve Ukrayna uluslararası uçurtma festivallerinden sonra bu kez de ülkemizi temsil etmek üzere 13-17 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’da olacağız.

İtalya’da düzenlenecek olan 29. Uluslararası Cervia Uçurtma Festivali'ne 10 değişik uçurtma götüreceğiz. İçlerinde çok özel uçurtmalar var, bunlardan bir tanesi 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtma. Ayrıca 150 tane Türk Bayrağı uçurtmadan oluşan ve tek ipte uçurulan 240 metrelik tren uçurtma da İtalya semalarını süsleyecek. Festivalde Türkiye’nin en büyük uçurtması olarak bilinen 30x10 metrelik devasa Vatoz balığı uçurtmayı da uçurmayı planlıyoruz. Bunların dışında çeşitli boylarda ve karakterlerde ilginç uçurtmaları da festivale götürüyoruz."

'Uçurtmamız herkesin ilgisini çekiyor' 

Dev Türk bayrağı uçurtmayı daha önceki uluslararası etkinliklerde de gökyüzüyle buluşturduğunu ve uçurtmanın çok ilgi gördüğünü anlatan Aköz, "Uçurtmamız herkesin ilgisini çekiyor ve pek çok uluslararası TV kanallarında haberimiz yapılıyor.

Ayrıca, bu festivalde yapacağımız uçurtma atölyelerinde (kite workshop) İtalyalı çocuklara Türk bayraklı uçurtmalar yaptırarak ülkemizin tanıtımını en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Dönüşte de çok sayıdaki ülkeye ait onlarca uçurtma ve uçurtma ile ilgili ürünler getirerek ülkemizdeki tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden birisi olan Üsküdar Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi koleksiyonuna katkılarda bulunmak istiyoruz" dedi.

Türk Uçurtma Takımı İtalya’dan sonra Suudi Arabistan ve Hindistan'daki uluslararası uçurtma festivallerine katılacak. OKAN EGESEL
 

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