İzmir'de Yeniden Sinematek günleri 

İzmir Yeniden Sinematek gösterimleri, yaz döneminde iki farklı mekanda izleyicilerle buluşacak. Temmuz, Ağustos ve Eylül döneminde filmler, hem Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki çim alanda hem de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bahçesinde (AASSM) gösterilecek. Ücretsiz olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan filmlerin başlama saati 21.00.

Yeniden Sinematek Açıkhava Gösterimlerinin bu ayki ilk filmi, Umudun Öteki Yüzü (The Other Side of Hope) olacak. Yönetmenliğini Aki Kaurismki’nin yaptığı film, 18 Temmuz Çarşamba Havagazı Fabrikası'nda’nda İzmirliler ile buluşacak. Suriye’deki savaştan kaçan iki kardeşin Helsinki’ye yerleşmesini anlatan film, Helsinki’de tanışılan yabancıyla iki Suriyeli gencin birbirinden tamamen farklı hayatlarını ve dostluğunu anlatıyor.

Aksiyon dolu film

Akademi Ödülü sahibi Martin McDonagh'ın kara mizah türündeki filmi "Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri" kızının cinayetini aydınlatmak isteyen bir anneyi anlatıyor. Kızının cinayet davasında bir suçlu bulunmadan aylar geçtikten sonra, Mildred Hayes cesur bir hamle yapar. Kentin saygıdeğer polis şefi William Willoughby'ye yöneltilen tartışmalı bir mesajla kentin ücra bir yolunda üç adet billboard kiralar. Şiddet eğilimli, çocuksu bir annenin çocuğu olan, şefin sağ kolu Dixon'ın adı olaya karıştığında, acılı anne ile güvenlik güçleri arasındaki savaşın şiddeti konu alınır. Film, 25 Temmuz Çarşamba akşamı Havagazı Fabrikası’nda, 14 Ağustos Salı akşamı da AASSM’de gösterilecek.

İki sanatçı bir belgesel

JR, Agns Varda’nın yönettiği "Mekânlar ve Yüzler" (Faces Places), iki çok özel sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek hakkında ürettikleri bir film. 60 yılı aşkın bir süredir sinemadan fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele yapıtlar üreten 88 yaşındaki Agns Varda, İstanbul’da da “Şehrin Kırışıklıkları” projesiyle duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa’nın köylerini gezer. İkili bir yandan halkla sohbet edip fotoğraflar çeker ve çektikleri fotoğrafları sergilerken, bir yandan da dost olup birbirlerini daha iyi tanımaya çalışır. Film, 24 Temmuz’da ise AASSM’de, 1 ve 3 Ağustos tarihlerinde de Havagazı Fabrikası’nda seyirci karşısına çıkacak. İHA