İzmit’in değerleri pul sergisinde

Değerleri Pul Serisi Sergisi, SEKA Kağıt Müzesi'nde açıldı.

SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nce müzenin Süreli Sergi Salonu'nda açılan sergide, İzmit sancağından günümüze kente katkısı olan şahsiyetlerin illüstrasyonları sergileniyor.

Yürütücülüğünü SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi Tahir Erdal ve öğrencilerinin yaptığı projede, günümüze kadar yapılan eser ve tesislerin illüstrasyonları hazırlanarak, yüksek tarama yöntemiyle bilgisayar ortamına aktarıldı. Dijital ortama aktarılan görseller, posta pulu ve kartpostal şeklinde tasarlanıp sergilenmeye hazırlandı.

Sergiye ilişkin açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Kente katkısı olan bu önemli şahsiyetler içerisinde Mehmet Ali Kağıtçı, Selim Sırrı Paşa, Kara Mürsel Alp, Gazi Süleyman Paşa, Pertev Mehmet Paşa, Gazi Akçakoca, Mimar Sinan, Çoban Mustafa Paşa, Yahya Kaptan, Osman Hamdi Bey, Rıfat Yüce, Gazanfer Bilge, Leyla Atakan, Portakal Hafız Rüştü Bey, Malkoçoğlu Mehmet Bey, Tökeli İmre, Fahri Seyrek, Hasan Gemici, Fatma Seher Hanım, Matrakçı Nasuh, Evliya Çelebi dahil olmak üzere 25 şahsiyetin çalışması bulunuyor.

Pullar kimi zaman tarihi karakterleri, kimi zaman da tarihi mekanları, şehirleri ve hatta ülkeleri tanıtır ve tarihe işler. Bu projede Kocaeli ilinin kent tarihine adını yazdırmış şahsiyetlerini, tarihi kültürel yapısını, mimari değerlerini yansıtmak ve tarihe not düşmek adına gerçekleştiriliyor." AA