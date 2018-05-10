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Kan Film Festivali sona erdi

Adana'da, kan hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Kan Film Festivali'nde yarışan filmlerden 'Vultur' birinci olurken, 'Dazlak' ikinci, 'Umudum Olmaya Var Mısın?' ise üçüncülüğü elde etti

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:47
Kan Film Festivali sona erdi

Adana'da, kan bağışının önemine dikkati çekmek ve kan hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali sona erdi.Kan Hastalıkları Federasyonu öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Kent Konseyi ve Türk Kızılayı desteğiyle gerçekleşen festivalin ödül töreni, bir otelde organize edildi.

Festivalde, Barış Fert'in yönettiği "Vultur" birinci olurken, Veysel Aslan'ın yönettiği "Dazlak" ikinciliği, Buse Şahintaş'ın yönettiği "Umudum Olmaya Var mısın?" ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren filmlerin yönetmenlerine para ödülü verildi.Törene, Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak ve davetliler katıldı.
AA

Son Güncelleme: 10.05.2018 17:49
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