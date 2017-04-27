Kaya evleri turizme kazandırılıyor

Bolu 'nun Seben ilçesinde M.Ö. 1200'lü yıllarda Frigler tarafından kullanılan ve günümüze kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'nin turizme kazandırılması amacıyla bölgeye 8 bungalov yapıldı.

Solaklar Kaya Evleri bölgesinde oluşturularak Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ismi verilen ve hem yerli hem de yabancı turistlerin konaklamaları için tarihi yapıyı bozmadan inşa edilen bungalovların açılış törenine, Seben Kaymakamı Tahir Yılmaz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı nın (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, üye ülke temsilcileri, Türk dünyasından kadın bestekarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaseinov ise Köroğlu'nun topraklarında hayata geçirilen bu proje sayesinde Türk ülkelerindeki birbirinden değerli sanatçıların ve ortak kültürel mirasın tanıtılmasının, gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli bir adım attıklarını belirtti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk dünyasına yapmış olduğu üstün hizmetler anısına TÜRKSOY Onur Madalyası takdim ettikleri Prof. Dr. Halil İnalcık'ın adını taşıyan bu sosyal tesisin hayat bulması sayesinde Köroğlu'nun topraklarındaki ortak kültür ve sanatsal etkileşimin yeni bir ivme kazanacağını kaydetti.