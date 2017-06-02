Kayıp kitabın izinde

Kayıp bir kitabın sahibini ararken şifrelerin izini süren Mert ve arkadaşlarının edebiyatın sihirli dünyası ile tanışma serüvenini anlatan Esrarengiz Kelimeler, okurlarına Tevfik Fikret’ten, İhtiyar Balıkçı’ya, Halikarnas Balıkçısı’ndan Orhan Veli Kanık’a pek çok edebiyatçının ve kitabın da dostluğunu sunuyor.





Bir tesadüf sonucu, kitaplarla arası hiç de iyi olmayan Mert’in eline eski bir kitap geçer. Kitabın ne adı ne de yazarı bellidir. Sayfalarının arasında bir de tiyatro bileti vardır. Bunun üzerine Mert kitabın ve biletin, kaybeden kişi için önemli olduğunu düşünerek sahibini aramaya karar verir. Bu sırada kitaptan sanki canlı bir varlıkmış gibi söz eden İdil’le tanışır ve birlikte kitabı incelemeye başlarlar. Kitabı okudukça ise kimi tuhaflıklarla karşılaşırlar.



Mert bir yandan kitaptaki bilmecelerin ve ipuçlarının bitmesini istemezken, diğer yandan da son sayfaya yaklaştıkça kendilerini neyin beklediğini ve sonunda ne olacağını merak etmektedir. Acaba esrarengiz kitap onları kime ya da neye götürecektir? OKAN EGESEL