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Kazakistan Milli Müzesi'ne ilgi büyüyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan ve 2014'te hizmete giren Milli Müze adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Kazakistan Milli Müzesi Gezi Çalışmaları Merkezi Müdürü Janar Beyisova, "Müzemizde 170 bini aşkın tarihi eser bulunuyor ve yılda 35 binden fazla turist ağırlıyoruz" dedi

03 Haziran 2018 Pazar 11:31
Kazakistan Milli Müzesi'ne ilgi büyüyor

Kazakistan Milli Müzesi, bir kuşu andıran mimarisi ve 170 bini aşkın eseriyle turistlerin ilgisini çekiyor. 
Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan ve 2014'te hizmete giren Milli Müze, kentteki diğer önemli yerlerden Kazak Eli Meydanı, Bağımsızlık Sarayı, Hazreti Sultan Camii ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile aynı bölgede yer alıyor.

Dışarıdan bakıldığında bir kuşu andıran müze, turistlerin en sık ziyaret ettiği mekanlardan biri olarak dikkati çekiyor. 
74 bin metrekare kapalı alana sahip 9 katlı müzenin 16 bin metrekarelik sergi alanında Kazakistan'ın ve Kazak halkının tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yansıtan 170 binden fazla eser sergileniyor.

Müzede Astana, Bağımsız Kazakistan, Altın, Eski ve Orta Çağ Tarihi, Etnografi ve Modern Sanat gibi özel salonlar, ulusal hazine ve tarih üzerine araştırmalar yapan Bilim ve Araştırma Enstitüsü, çocuk müzesi, çocuk sanat merkezi ve konferans salonu hizmet veriyor.

170 bini aşkın eser bulunuyor

Uluslararası standartlara uygun modern teknolojilerin kullanıldığı müzede yer alan LED ekranlar ve hologramlar, ziyaretçilerin Kazakça, Rusça ve İngilizce bilgi almasına imkan sağlıyor.   

Kazakistan Milli Müzesi Gezi Çalışmaları Merkezi Müdürü Janar Beyisova, "Müzemizde 170 bini aşkın tarihi eser bulunuyor. Müzemiz, ülkemizin tarihi ve gelenekleriyle tanışmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi. Yılda 35 binden fazla turist ağırlıyoruz" dedi.

Beyisova, müzenin çocuk alanları, resim ve el sanatları eğitimleriyle çocukların ilgisini çektiğini, ayrıca müzede öğrenciler için tarih derslerinin verildiğini dile getirdi.
Beyisova, müzede yapılan 3 boyutlu turlar sayesinde ziyaretçilerin eski çağlara seyahat edebildiklerini sözlerine ekledi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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