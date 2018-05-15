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Kâbe'nin 100 yıllık fotoğrafları

Sultan II. Abdülhamid ile Fahreddin Paşa'nın koleksiyonundan oluşan Kabe'nin 100 yıllık fotoğraflarının yer aldığı sergi, Vakıf Kültürü Müzesi'nde açıldı

15 Mayıs 2018 Salı 12:28
Kâbe'nin 100 yıllık fotoğrafları

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) arşivlerindeki "Haremeyn Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine Fotoğrafları Sergisi" sanatseverler ile buluştu. Vakıf Kültürü Müzesi'nde açılan Kâbe'nin 100 yıllık fotoğraflarının yer aldığı sergi, Sultan II. Abdülhamid ile Fahreddin Paşa'nın koleksiyonundan oluşuyor.

IRCICA Kütüphane ve Dokümantasyon Bölümü Başkanı Mustafa Şahidi Örnek, açılış törenindeki konuşmasında, serginin 3 ana bölümden oluştuğunu belirtti.

Fotoğrafların, 2. Abdülhamid'in "Yıldız Albümleri" ile Medine müdafii Fahreddin Paşa'nın koleksiyonundan seçildiğini aktaran Örnek, "Sergi ile İslamiyet açısından mukaddes kabul edilen mekanların ve o dönemdeki sosyal hayatın farklı karelerini bir araya getirerek, kültürel mirasa katkıda bulunmayı hedefledik" ifadesini kullandı.

Kâbe, Hicaz Demiryolu ile Mekke ve Medine hakkında bilgilerin de yer aldığı 19. ve 20. yüzyıla ait 78 fotoğraftan oluşan sergi, ramazan ayı boyunca görülebilecek. 

AA
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 18:02
Anahtar Kelimeler:
MekkeKabeFahreddin Paşa
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