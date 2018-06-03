Kemal Sunal ödülleri sahiplerini buldu

Vefa Lisesi tarafından düzenlenen "13. Geleneksel Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası" kapsamında sinema ve televizyonun ünlü isimlerine ödül verildi.

Lisenin Nejat Ekrem Basmacı Konferans Salonu'nda gerçekleşen törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Abidin Başarslan, Vefa Lisesi'nin 146 yıllık tarihi boyunca, eğitim öğretim ve sosyal alanda başarılarla dolu bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, Kemal Sunal, Mehmet Akif Ersoy, Peyami Safa, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Ali Yücel ve birçok değerli ismin bu okuldan mezun olduğunu dile getirdi.

"En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülünü alan Aras Bulut İynemli de ödül için teşekkür ederek, "Bireysel ödüller gibi görünse de tamamen projelerin ödülleri. Çok büyük emekler var, projelerde. Tamamen bir takım işi. O yüzden ekibim adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yılın Yükselen Oyuncusu" seçilen Erkan Kolçak Köstendil de vefa kelimesinin sadece bir okul adı olmadığını dile getirerek, "Vefa, bir kültürün adı. Kemal Sunal'ın, Tarık Akan'ın, Şener Şen'in ve ismini sayamadığımız nice önemli ismin geçtiği bir kültür ve bizler bugün hala onların yaptığı işlerden feyz alarak önümüzü görmeye çalışıyoruz. Eğer bugün bizim yaptığımız işler, bundan 20-30 sene sonra hala seyredilebilirse onların tırnağı olmuş olacağız. Daha yememiz gereken bir ton ekmek var." diye konuştu.

İsmail Hacıoğlu'nun "En İyi Erkek Sinema Oyuncusu" olarak ödüllendirildiği törende, Mehmet Aslantuğ "Vefa Özel Ödülü", Elif Naci "Vefa Onur Ödülü", Rıza Kocaoğlu "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Deniz Barut "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ilgaz Kaya "Yılın Umut Vaat Eden Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. "En İyi Film" ödülü Ayla'nın olurken, "En İyi Dizi" ödülü Çukur, "En İyi Tiyatro Oyunu" Kızgın Damdaki Kedi, "En İyi Grup" Rubato oldu.

AA

