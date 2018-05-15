Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101540
ALTIN
184.781
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0164
EURO
5.2632
banner138

Kendi kendinin ustası oldu

Lise yıllarında oymacılığa ilgi duymaya başlayan ve bu konuda hiçbir eğitim almadan kendi kendini geliştiren geleneksel ahşap sanatçısı Şükrü Baysal, Türkiye’de bu el sanatını yapan sayılı isimlerden biri konumunda bulunuyor

15 Mayıs 2018 Salı 13:33
Kendi kendinin ustası oldu

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Adana’da tamamlayan ve lise yıllarından itibaren oymacılığa karşı ilgisi artan 62 yaşındaki Şükrü Baysal, yaklaşık 46 yıldır bu sanatı icra etmeye devam ediyor. Üniversitelerde ahşap oymacılığı konusunda uzman öğretim üyesi bulmanın zor olduğunu ve bu sebeple de hiçbir eğitim almadan kendi kendini geliştirdiğini vurgulayan Baysal, yaşadığımız çağdaki teknolojik gelişmelerin sektörü yok olmaya sürüklediğini dile getirdi. 

Kendi çabalarıyla usta oldu

Oymacılığa ilk başladığı dönemlerde zorlu dönemlerden de geçtiğini ve çeşitli hatalar yaptığını söyleyen Şükrü Baysal, “Sadece desenlerde biraz zorlandım. Toplama desenler oldu, hatalı desenler oldu. Bunları düzeltmenin yoluna gittim. Böyle olunca da tabii biraz daha zor oldu hedefe ulaşmak. Niye? Çünkü elde hiçbir motif yok. Hiçbir usta yok.

Üniversitelere baktığımızda, Geleneksel Türk sanatıyla ilgili ahşap dalında hoca yok. Minyatür var, tezhip var, hat var. Ama ahşap oymacılığı dalında hoca yok. Böyle olunca da ben hep kendi çabalarımla bir yere kadar gelmeye çalıştım. Bazen yanlış yapmış olabiliriz. Bazen bozuk motifler olmuş olabilir ama genelde de beğenilen şeyler çıkarttım ortaya. Ben de beğendim. İnsanlar da beğendi” ifadelerini kullandı. 

“Bu işi adam gibi yapacak 10 kişi zor çıkar” 

Fizik, kimya ve biyoloji konusunda aldığı eğitimler sebebiyle bu sanatın nasıl yapılması gerektiğini ön görebildiğini vurgulayan Baysal, şunları kaydetti:

“Ben anatomiyi azıcık biliyordum biyolojik olarak. Bunun bir faydası vardı. Bir de desenleri çok çiziyordum. Desenleri çize çize hataları yok etmeye çalıştık. Böyle bir çaba sonunda da bir şeyler oluşturduk. Türkiye’de bu işi adam gibi yapacak olan 10 kişi zor çıkar. Bunun 3’ü, 5’i İstanbul’da, 2-3’ü Kastamonu’da, 2’si Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, bir tane de ben varım. Öte yandan el işinin karşılığını artık alamıyorsun. Teknolojik aletler çıktı. Bizim elle yaptığımız kadar olmasa da yüzde 70’ini yapıyorlar. Ucuz olunca da piyasa ona doğru yöneliyor. Bu yüzden el sanatları ister istemez yok olmaya mahkum.” AA
 

Anahtar Kelimeler:
OymacılıkAhşapşükrü BaysalHat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su kabakları sanat eserine dönüşüyor
Su kabakları sanat eserine dönüşüyor
Kâbe'nin 100 yıllık fotoğrafları
Kâbe'nin 100 yıllık fotoğrafları
Anadolu’dan Balkanlar’a irfan köprüsü
Anadolu’dan Balkanlar’a irfan köprüsü
Su kabakları sanat eserine dönüşüyor
Su kabakları sanat eserine dönüşüyor
Açıkhava Yaz Oyunları gün sayıyor
Açıkhava Yaz Oyunları gün sayıyor
Sait Faik ödülü Varol'un
Sait Faik ödülü Varol'un
Yarım asırdır dokumacılığı yaşatıyor
Yarım asırdır dokumacılığı yaşatıyor
Dev lokomotif Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Dev lokomotif Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Sıcak hava balonları yeniden havada
Sıcak hava balonları yeniden havada

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim