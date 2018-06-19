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Kırklareli'nde şiir ve müzik buluşacak 

Kırklareli’nde düzenlenecek olan ‘Enel Aşk’ programında, Mazlum Çimen, Ayfer Vardar, Metin Uca ve Menderes Samancılar sanat severlerin karşısına çıkacak

19 Haziran 2018 Salı 12:41
Kırklareli'nde şiir ve müzik buluşacak 

Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, “Enel Aşk” adlı müzikli gösteri Kırklarelili sanatseverler ile ustaları bir araya getirecek. 
Ezber bozan bir sahne gösterisi olarak tanımlanan “Enel Aşk”, aşk ve doğa teması üzerinden, seyircileri geçmişten bugüne uzun bir yolculuğa çıkarırken, deyişler ve yol kültüründe aşkın ne olduğuna dair soru oluşturan ve bu yolculuğa eşlik eden değerli sanatçılar ise göz dolduruyor. 

Şiir ve anlatımlarıyla Menderes Samancılar, Metin Uca, Müzik yorumlarıyla Ayfer Vardar ve Mazlum Çimen’in yer alacağı “Enel Aşk” müzikli gösterisi, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 21.30’da Sabahattin Ali Sokağı’nda sahne alacak. İHA 
 

Anahtar Kelimeler:
KırklarelişiirMüzik
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