Kısa Film Yarışması'nda tarih değişikliği 

22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ana kategorilerden Uluslararası Kısa Film Yarışması için daha önce 27 Temmuz 2018 olarak açıklanan son başvuru tarihi, yarışma başvurularının yoğunluğu nedeniyle 1 Temmuz 2018 olarak değiştirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, değişikliğin yoğunluktan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve başvuruların daha doğru, hakkaniyetli değerlendirilebilmesine olanak tanımak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması için daha önce 27 Haziran 2018 olarak açıklanan son başvuru tarihinin geçerliliğini koruduğu, Adana Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihinin ise daha önce açıklandığı üzere 20 Temmuz 2018 olduğu kaydedildi. İHA

