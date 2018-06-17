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Kısa filmcilere büyük destek

Bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında 8’incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali, kısa film projeleri için yapım desteği içeren yeni bir bölümü daha programına ekledi

17 Haziran 2018 Pazar 18:09
Kısa filmcilere büyük destek

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek Malatya Uluslararası Film Festivali için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl çeşitli yenilik ve sürprizlerle sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan festivalin önemli yeniliklerinden biri daha belli oldu. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Malatya Film Platformu’nda uzun metraj filmlere destek vermeye başlayan Malatya Uluslararası Film Festivali, yenilik olarak bu yılki platforma kısa metraj film desteğini de ekliyor. Destek kapsamında, jüri tarafından belirlenecek 3 kısa film projesi, 10’ar bin TL yapım desteği almaya hak kazanacak.

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene ilk defa gerçekleşmesi planlanan TRT Kısa Film Yapım Desteği, 3 ayrı projeye 10’ar Bin TL doğrudan yapım desteği sağlarken, diğer yandan da proje aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yönetmenlerinin kendi filmleri üzerinde uzmanlarla çalışma ve yapacakları sunum sonrası projelerine destek bulmalarını hedefliyor.

'Festivalde bu yıl ayrı bir heyecan yaşanacak'

Geçtiğimiz yıl kısa film kategorisinde çeşitli yenilikler yaptıklarını ve bu yeniliklerin kısa filmciler tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandığını hatırlatan Festival Direktörü Suat Köçer, Malatya Film Platformu’na eklenecek kısa film yapım desteğiyle festivalde bu yıl ayrı bir heyecan ve coşkunun yaşanacağını ifade etti. TRT Kısa Film Yapım Desteği için başvuruların kısa bir süre içinde başlayacağını belirten Köçer, başvurular sonucunda ön jüri tarafından belirlenen 10 projenin finale kalacağını ve festivalde ana jüri karşısına çıkacak bu filmler arasından seçilecek 3 filmin de destek almaya hak kazanacağını söyledi. Köçer, ayrıca Malatya Uluslararası Film Festivali olarak kısa filmlere yönelik yeniliklere devam edeceklerini de sözlerine ekledi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Kısa Film
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