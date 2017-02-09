Kişiye özel antika tasarımı

Şefik Ada, öğretmenlik yıllarında bu işe merak saldığını, İsmet İnönü Caddesindeki atölyesinde, 28 yıldır antika eşyalarla kişiye özel tasarımlar yaptığını söyledi.

Diyarbakır’da işlemecilik sanatını öğrendiğini, Eskişehir’deki ustalardan ve Anadolu Üniversitesinin kütüphanesinden yararlanarak kendini geliştirdiğini belirten Şefik Ada, “Kişilerden ve bazı iş yerlerinden satın aldığım sikke, kemer tokası gibi eserlerin üzerine, altın ve gümüş işleyerek hayal gücümü de kullanıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız ürünlerin hepsinde Anadolu motifleri yer alıyor.

Geçmişin izlerini geleceğe taşımak diye bir slogan kullanıyoruz. Kişiye özel yüzük, kolye ve küpe tarzı eserler üretiyoruz” diye konuştu.

‘Her takıdan 1 tane yapıyorum’

Kişilerin kendini özel hissetmesini sağlamak için takıların bir eşini daha yapmadığını anlatan Ada, bugünden yarına antika olabilecek antika eserleri kişiye özel modernize ederek tanıtmaya ve sevdirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

El işçiliği yaptıklarını, dövgüler kullandıklarını, astarları şekillendirmeye çalıştıklarını vurgulayan emekli öğretmen Şefik Ada, “Yaptığım bu işleri herkes yapabilir ama tasarım yapmak farklı, ben tasarım yapıyorum, geçmişteki şeyleri bugüne taşımaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.