Kitaba dikkat çekmek için müzayede

Manisa ’da daha önce iki kez yapılan kitap müzayedesinin bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek. Müzayedenin yönetmeni olan Mehmet Beşeri, “Daha önce iki kez kitap müzayedesi gerçekleştirmiştik. Bu yıl bunun 3’üncüsünü gerçekleştirmek için adım atmış bulunuyoruz. Birinci kitap müzayedemizin konusu Manisa kitaplarıydı. İkinci müzayedemizin konusu ise edebiyattı. Üçüncü kitap müzayedemizin konusu ise anı, gezi, biyografi ve otobiyografi kitapları olacak. Manisa anı bakımından zengin bir vilayet. Burada yaşamış birçok şahsiyet var. Hem siyaset dünyasından hem de edebiyat dünyasından epeyce insanımız var. Hem bunların kitapları yer alacak hem de tarihsel kimlikleriyle, siyasi kimlikleriyle, edebi kimlikleriyle veya daha farklı olarak mesela Tarık Minkari gibi tıp dünyasında isim yapmış bir kişinin aynı zamanda Aydın Boysan gibi mimar olmasına rağmen birçok alanda isim yapmış, popüler olan kişilerin yine belki köşe bucakta kalmış ama gün ışığına çıkmasında fayda olan kişilerin anılarını, onların gezi izlenimlerini ve yine bunların çeşitli kişilikleri anlatan biyografi kitaplarını ve yine kişilerin kendilerini anlattıkları otobiyografi kitaplarını, 150’ye yakın eseri Manisalıların, kitapseverlerin beğenisine sunmak için müzayedemizi yapacağız.” dedi.

“Manisalılar bize destek versinler, destek vermeye devam etsinler” diyen Beşeri, “Biz her geçen yıl daha güzelini daha iyisini yapacağımıza eminiz, inanıyoruz ve kararlıyız. Müzayedemizi 30 Mart Perşembe Günü saat 14.00’da her yıl olduğu gibi Kitapsaray olarak bilinen İl Halk Kütüphanesi çocuk kütüphanesi bölümünde kitaplarımızı satışa sunacağız. Burada satışa sunmak aslında ticari bir amaç söz konusu değildir. Bu paralar çok cüzi rakamlar. İstanbul’daki müzayedelerle buradaki müzayede karşılaştırılmasın ve karıştırılmasın. Burada sadece bir patırtı koparmak, bir dikkat çekmek amacıyla bunu yapıyoruz. Önemli olan insanların ilgisini çekmek, yönelimini sağlamak ve bu şekilde de bu işleri acaba hem gerek kitap okuma dünyasına fazladan 3-5 kişi katabilirsek ve yine belki bu vesileyle sandık diplerinde köşe bucakta kalmış eserlerin de gün ışığına çıkmasına yardımcı olabilirsek bize en büyük katkısı bu bulur. Bizim kazancımız budur” şeklinde konuştu. İHA