Kitap dostlarına özel sosyal ağ

Kitapsever lere yönelik ortak sosyal ağ "Kitap Dostum", İOS ve Android marketlerde yayınlandı. Kullanıcılar, Kitap Dostum mobil uygulamasıyla kargo ücreti dahi ödemeden ücretsiz kitap takası, kitaplarla ilgili paylaşımlar yapma, kendi dijital kütüphanelerini oluşturma, kitap ve arkadaş önerileri alma, kitapları oylama ve yorumlama fırsatı yakalıyor.

kitapdostum.com açıklamasına göre, kitapseverlerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, kitaplarla ilgili paylaşımlar yapabileceği, kargo ücreti ödemeden sınırsız kitap takası yapabileceği ve kendi dijital kütüphanelerini oluşturabileceği kitap odaklı sosyal ağ Kitap Dostum uygulaması, İOS ve Android marketlerde yayınlandı.

Kitap Dostum uygulaması, "Bilgi güçtür ve güç okurlar arasında paylaşılan en iyi şeydir" düşüncesiyle yola çıkarak kitap paylaşımını ve okuma oranını artırmayı hedefliyor.

Kitap dostları, " Paylaşmak Güzeldir " sloganıyla hayata geçen Kitap Dostum uygulamasında kitap, yazar ve yayınevi beğenilerine göre kitap ve arkadaş önerileri alarak 280 binden fazla kitap hakkında yorum ve oylama yapabiliyor.

Ayrıca, uygulama sayesinde üyelik zorunluluğu olmadan "Ücretsiz Kitap Asistanı" ile almak istedikleri bir kitabı 280 binden fazla kitap datası arasından anında sorgulayabiliyor, yorum ve puanlamalara erişebiliyor ve istediği kitabın hangi kullanıcılarda mevcut olduğunu görebiliyor.

Kitapseverler, Kitap Dostum uygulaması üzerinden dijital kütüphanelerini oluşturarak, ister Kitap Dostum kütüphanesinden, ister kullanıcılar arasında hiçbir ücret ödemeden kitap takası yapma fırsatını yakalıyor.