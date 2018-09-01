Kızkalesi Film Festivali'nin finalistleri belirlendi

Mersin'de bu yıl ilki 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalde, üç farklı kategoride 30 kısa film yarışacak. Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 306 filmin başvurduğu festivalde, üç farklı kategoride toplam 30 film finalde yarışmaya hak kazandı. Jürinin ön değerlendirmesi sonucu kurmaca, belgesel ve deneysel türde yarışacak toplam 30 film arasından 9'u ödüle layık görülecek. Kızkalesi Mahallesi'nde 15 Eylül’de düzenlenecek törende kazananların açıklanacağı yarışmada, finale şu filmler kaldı:

"Kurmaca kategorisinde: 12 Saat, Naftalin, Ah Bir Ataş Ver, Bir İş Görüşmesi Hikayesi, Sirayet, Toprak, Miğfer, Hikayeci, İki Parça ve Uzaktaki Yakınlar.

Belgesel kategorisinde: "Çalıkuşu, Savrun, Ömürlük Göç, Kurbağa Avcıları, Hayat Nöbeti, Süheyla, Dumandan Hikayeler, Kostüm Oyunu, Saksak: Bir Tütün Belgeseli ve Menderes Kıyısında."

Deneysel kategorisinde: Kırmızı Başlıklı Kız, Metanoia, Martı 01, Mavi ile Kırmızı, Bakış, Tablo, Kes-me, Cehman, Rüyamda Ölü Gördüm ve Timşel."

Finalde yer alacak filmlerin çoğunun ilk gösterimini yapacağı festivalde, toplam 40 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'yi sanat şehri yapma konusunda kararlı olduklarını belirtti. 3 gün sürecek festivalin birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını vurgulayan Tollu, "Sinema dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacağız. Bu 3 gün içerisinde farklı kategorilerde 55 filmi Erdemli halkı ve izleyicilerimizle buluşturacağız. Bu yıldan itibaren festivalimizi gelenekselleştirecek ve bölgemizde daha fazla sinema filmi çekilmesini teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA

