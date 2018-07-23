Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95305
ALTIN
186.718
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2155
EURO
5.5556

Kızkalesi'nde film festivali yapılacak

Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Kızkalesi, film festivaline ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında pek çok ünlü isim Erdemli’de ağırlanacak 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
Kızkalesi'nde film festivali yapılacak

6-8 eylül tarihleri arasında Erdemli’de 1. Kızkalesi Film Festivali gerçekleşecek. Festival kapsamında pek çok ünlü isim Erdemli’de ağırlanırken, katılımcıların yarışacağı kısa film yarışmasında 40 bin TL para ödülü verilecek. 


Festivali, ‘Kızkalesi yeni efsanelerini arıyor’ sloganıyla duyuran festival komitesi, sinema sektörünün yönünü Mersin’e çevirmesini sağlamayı hedefliyor. 
Bu festivallerin gelenekselleştirileceğinin müjdesini veren yetkililer, festivalle birlikte genç sinemacıların teşvik edilmesini ve Erdemli halkı ile sinema sektörü arasında kopmaz bir bağ kurulmasını hedeflediklerini kaydetti. 

Festival kapsamında düzenlenecek yarışma sonunda ise 3 ayrı kategoride toplam 40 bin TL para ödülü verilecek. Kurmaca, belgesel ve deneysel kategorilerinde kısa filmlerin yarışacağı festivalde toplamda 9 ödül sahiplerini bulacak. Son başvuru tarihinin 15 Ağustos olarak belirlendiği yarışma için katılımcılar saat 23.00’a kadar başvurularını gönderebilecek. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Kızkalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saat Kuleleri kitabı ilgi görüyor
Saat Kuleleri kitabı ilgi görüyor
5 asırlık Mevlevihane restorasyon bekliyor 
5 asırlık Mevlevihane restorasyon bekliyor 
Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 
Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 
2 metrekarede geçen yarım asır 
2 metrekarede geçen yarım asır 
Selçuklu Müzesi'nde iki sergi birden 
Selçuklu Müzesi'nde iki sergi birden 
Koç Üniversitesi Yayınları'nın yenileri
Koç Üniversitesi Yayınları'nın yenileri
Adana'nın tarihi mekanları büyülüyor 
Adana'nın tarihi mekanları büyülüyor 
O restorasyon neden durdu?
O restorasyon neden durdu?
İzmir'de Yeniden Sinematek günleri 
İzmir'de Yeniden Sinematek günleri 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim