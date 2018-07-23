Kızkalesi'nde film festivali yapılacak

6-8 eylül tarihleri arasında Erdemli’de 1. Kızkalesi Film Festivali gerçekleşecek. Festival kapsamında pek çok ünlü isim Erdemli’de ağırlanırken, katılımcıların yarışacağı kısa film yarışmasında 40 bin TL para ödülü verilecek.



Festivali, ‘Kızkalesi yeni efsanelerini arıyor’ sloganıyla duyuran festival komitesi, sinema sektörünün yönünü Mersin’e çevirmesini sağlamayı hedefliyor.

Bu festivallerin gelenekselleştirileceğinin müjdesini veren yetkililer, festivalle birlikte genç sinemacıların teşvik edilmesini ve Erdemli halkı ile sinema sektörü arasında kopmaz bir bağ kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışma sonunda ise 3 ayrı kategoride toplam 40 bin TL para ödülü verilecek. Kurmaca, belgesel ve deneysel kategorilerinde kısa filmlerin yarışacağı festivalde toplamda 9 ödül sahiplerini bulacak. Son başvuru tarihinin 15 Ağustos olarak belirlendiği yarışma için katılımcılar saat 23.00’a kadar başvurularını gönderebilecek. İHA

