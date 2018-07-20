Koç Üniversitesi Yayınları'nın yenileri

Koç Üniversitesi Yayınları'nın (KÜY) yeni kitapları okuyucusuyla buluştu.

Tarih ve Mimari kategorisinde yayımlanan "Moğol Fethinden Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası: Rum Diyarında İslam Mimari, 1240-1330" adlı kitap Prof. Patricia Blessing tarafından kaleme alınmış. 1243’teki Moğol Fethi’nin ardından Anadolu’da İslami mimari alanında yaşanan gelişmeleri ele alan Anadolu’nun Yeniden İnşası, bu dönemde gerçekleşen karmaşık yönetim değişimlerinin, nüfus hareketlerinin ve kültürel dönüşümlerin mimariyi ne yönde etkilediğini okuyucuyla paylaşıyor.

Tarih kategorisinde yayımlanan ve Cornell Üniversitesi Tarih profesörü ve Osmanlı ve Türk Araştırmaları Girişimi direktörü Mostafa Minawi tarafından kaleme alınan "Osmanlılar ve Afrika Talanı: Sahra’dan Hicaz’a İmparatorluk ve Diplomasi" Osmanlı İmparatorluğu’nun emperyalizm çağındaki yayılmacılık gayretlerini ele alan ilk çalışma olma özelliğine sahip.

Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun Berlin Konferansı’na (1884-85) ve Afrika’da cereyan eden şiddetli sömürge kapma yarışına katılımını işlerken, 19. yüzyıl sömürgeciliğinin parametrelerini de Osmanlı İmparatorluğu’nu da içerecek şekilde yeniden tanımlıyor.

Bilim Tarihi kategorisinde yayımlanan Zaman Yolculuğu: "Geçmiş, Şimdi ve Geleceğin Kısa Tarihi" isimli kitap, Amerikalı yazar James Gleick imzalı... Kitap, zaman yolculuğu kavramının edebiyattan fiziğe, sinemadan gündelik hayatımıza uzanan olgunlaşma yolculuğunu anlatıyor. James Gleick kitabında, hayal gücü ile başlayan zamanda yolculuk kavramının 21. yüzyıl insanları için uzak bir ihtimal olmamasından bahsederken, “Bu yolculuğu neden arzularız? Geçmiş değiştirilebilir mi?” gibi sorulara yanıt veriyor.

“Tefrika Dizisi”nden çıkan Ercüment Ekrem Talu’nun yazdığı Şevketmeap, Murat Cankara tarafından orijinal metniyle Latin harflerine ve günümüz Türkçesine aktarıldı. Roman, Cumhuriyet’in ilk yıllarından yakın geçmişe belirli bir siyasal tutumu yansıtırken, yazarın kıvrak diliyle dönemin toplumsal ve kültürel hayatının capcanlı bir resmini sunuyor. OKAN EGESEL

