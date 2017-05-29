Kömürlü ütüler antika oldu

Elektrikli ütülerin yaygınlaşmasıyla kullanımı azalan kömürlü ütüler artık antika olarak satılıyor . İçine kömür koyup ısıtılan ve elbiselerin ütülendiği kömürlü ütüler, terziler ve evlerde sıklıkla kullanılıyordu. Elbiseler, üstüne bez konularak oldukça ağır olan kömürlü ütülerle ütüleniyordu. Fakat günümüzde teknolojik ütülerin çıkmasıyla kömürlü ütü devri kapanmış oldu. Kömürlü ütüler şimdilerde antikacıların raflarında, koleksiyoncularda ve eski kömürlü ütülerinden ayrılmak istemeyen terzilerin dükkanlarında yer buluyor. Kömürlü ütüsünden ayrılmak istemeyen terzilerden biri de 63 yıllık terzi Nusret Zengin. Zengin, kömürlü ütülerin artık kullanılmadığını ve antika olarak satıldığını belirtti.

75 yaşındaki 63 yıllık terzi Nusret Zengin, "1950 yılından beri kömürlü ütüleri kullanmaya başladık. 12 yaşımda terziliğe başladım. Ben 45 yıl kömürlü ütü kullandım. Kömürlü ütümü ikinci el almıştım. Talep olmadığı için kullanmıyorum. Antika oldular artık. Antika olarak istiyorlar ama ben satmıyorum. Ama sürekli yanımda. İçinde kömürü hazır. İsteyen olursa kömürlü ütüyle hemen ütü yapabilirim. Ağırlığı 7,5 kilo. Ütüsü çok iyi olur. Şimdiki ütüler 1,5 kilo. Kömürlü ütüyle daha iyi ütü yapılır. Kömürlü ütüyle bir pantolon 10-15 gün giyilir" dedi. AA