Kudüs üzerine faydalı bir eser

Müslümanların ilk kıblegâhı Kudüs, 100 yıldır kan ağlıyor. Kudüs, benzer bir dönemi Haçlılar zamanında 1099-1187 yılları arasında yaşamıştı. Kudüs, Mekke ve Medine ile birlikte her Müslümanın ziyaret etmesi gereken bir şehir... Zira Peygamber Efendimiz, "Sadece 3 mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim mescidim yani Mescid-i Nebevi" buyuruyor.

Bendeniz ilk defa 2016 yılı Ramazan ayında Kudüs'e gittim. İstanbul'dan Tel Aviv'e 9'u THY'ye ait olmak üzere günde 12 uçak kalktığından ulaşımda sıkıntı yok ancak İsrail vizesini almak kolay değil.

Hizmet pasaportu hamili olduğumdan vize ile uğraşmak zorunda kalmadım ve 2 saatlik bir yolculuktan sonra Tel Aviv'e vardım. İsrail'e girişte bir sorun yaşamadım ve yaklaşık 1 saatlik bir yolculuktan sonra Kudüs'e vardım. Filistinlilere ait bir otele sırt çantamı bıraktıktan sonra hemen teravih namazını eda etmek üzere Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttum.

Mescid-i Aksa, beş bin kişilik bir cami, devasa bir cami değil. Ancak camideki maneviyat çok yüksek ve insan cidden çok etkileniyor.

Bir de Mescid-i Aksa'nın imamı mükemmel Kuran-ı Kerim okuyor. İmam efendiyi hayranlıkla dinlediğimi hisseden yanımdaki Filistinli kardeşim, "Kur'an-ı Kerim'i okumada dünya birincisidir" dedi. Ertesi gün yaklaşık 200 bin Müslümanla birlikte Cuma Namazı'nı eda ettik.

Ramazan günü gölgelik bir yer bulabilmek için 1.5 saat önce yer tutmuştuk! Kudüs'te oruç tutmak kolay değil. Bir de benim gibi her şeyi görmek için Ramazan günü oradan oraya koşturma gereği hissediyorsan iftara kadar bitap düşüyorsunuz. İftarda 2.5 litre su tükettiğimi hatırlıyorum.

Esas meseleye gelirsek Kudüs'ü yabancıların hazırladığı bir rehber kitapla gezmek zorunda kaldım zira bu alanda yetkin bir Türkçe eser maalesef yoktu. Lonely Planet'in "Israel and Palestinian Territories-İsrail ve Filistin Toprakları" adlı bu eserde güzel haritalar var ancak İslami eserler oldukça yüzeysel geçiliyor. Şimdi bu gediği kapatacak bir eser Türkçemizde de çıktı.

Tarihçi Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Soner Demirsoy ile Kudüs Rehberi Mustafa Usta’nın Çamlıca Yayınları'ndan çıkan "Ortadoğu'nun Kalbi: Kudüs" büyük bir boşluğu dolduruyor.

Eser Kudüs'ü Müslümanları ilgilendirdiği boyutunu anlatıyor. Kitapta çok kaliteli fotoğraflar var. Bana göre eser bir prestij kitap...

Eserde Kudüs'ün tarihine 39 sayfa ayrılmış... Kudüs'ün 7 kapısı ile Harem-i Şerif'in 10 kapısı detaylı olarak aktarılıyor. Ziyaretimde Harem-i Şerif'in medreselerine özen göstermemiştim. Kitapta 16 medrese tek tek anlatılıyor.

Harem-i Şerif'teki başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kubbetü's Sahre (altın yaldızlı kubbe), mescidler ve müzeler tek tek detaylı olarak aktarılıyor.

Akabinde Harem-i Şerif'in dışına çıkılıyor, Harem-i Şerif'in en güzel manzarasının görüldüğü Zeytindağı ve civarı anlatılıyor.

Bunun dışında benim de gittiğim Filistin'deki Halilürrahman ile Eriha da kitapta unutulmamış. Son olarak gitme fırsatı bulamadığım Yafa'daki İslam eserlerine de kitapta yer verilmiş. "Ortadoğu'nun Kalbi: Kudüs", Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen ya da Kudüs hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyenlerin başvurabileceği yegâne eser olarak öne çıkıyor.

Eserin tek eksiği harita barındırmaması. Sadece bir gezi kitabı değil aynı zamanda bir araştırma eseri olarak düşünüldüğünden bu yola başvurulmadığını sanıyorum. Ancak her eser fotoğrafla anlatıldığı için buna gerek kalmıyor.

Otuzu tarihi olmak üzere 125 fotoğraf, resim ve minyatürün yer aldığı eserde Süleyman Aleyhisselam’ın kabrinin yerini gösteren arşiv belgesi de bulunuyor.

"Ortadoğu'nun Kalbi: Kudüs"; Soner Demirsoy, Mustafa Usta

192 sayfa

Büyük boy, kuşe kağıt baskı, 39.00 TL

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