Lezzet Müzesi'nde yok yok

Türkiye’nin en meşhur etli ekmekçisinden en köklü şekerlemecisine, en iyi cağ kebapçısına kadar lezzet durakları ve Türkiye’nin en özgün, kaliteli ve lezzetli yemeklerinin tadılabileceği 6 bin 600 metrekare alana sahip Türk Lezzet Müzesi’nde, coğrafyamızın lezzetleri modern ve hijyenik bir anlayış ile tek bir çatı altında bir araya geldi.

Türkiye’de ve hatta dünyada bir ilk olan Türk Lezzet Müzesi’nin fikri, 2015 yılında Solid Consulting sahibi Konsept Danışmanı Şef Tolga Atalay’ın katkılarıyla oluşmaya başladı.

2017 yılından itibaren Türkiye’nin en önemli yemek kültürü yazarlarından Mehmet Yaşin’in Türk yemekleri ve özgün yerel malzemeler konusundaki engin bilgisi, yerel Türk lokantalarına yakınlığı ve Türk yemek kültürü tecrübesi ile Türk Lezzet Müzesi başarılı bir anlayış ile geliştirildi. Devamında en meşhur Türk lezzet durağı lokanta ve malzeme satan markalar ile görüşmelere başlandı.

Türkiye'nin geleneksel lezzetleri bir arada

Her yörenin kaliteli ve lezzet garantili ürünlerini satan mekanlar, bir sene boyunca aşçısından lezzetine, yemek aşkı ve heyecanından hijyen anlayışına kadar incelendi. Özenle seçilen bu lezzet markaları bir Lezzet Müzesi çatısı altında bir araya getirildi ve 2018 yılının başında 42 Maslak’ta açıldı.

Yöresel ev yemekleri, kebaplar, baharatlar, peynirler, zeytinyağlılar ve hamur işleri de dahil olmak üzere geleneksel mutfağımızı oluşturan lezzetlerin tamamının merkezi olmayı hedefleyen Türk Lezzet Müzesi, Türk gastronomisi üzerine uluslararası bir algı oluşturmayı hedefliyor.

Türk Lezzet Müzesi’nde açılmış olan lezzet duraklarından bazıları şöyle: Ali Muhiddin Hacı Bekir Şekerleme-1777, Dede Bursa Kebapçısı-1905, Dondurmacci-doğal dondurmacı, Fer Bal-Ankara, Fıstıkzade-Gaziantep baklavacısı, Tahtakale Filibe Köfte-1993, Hacı Ahmet Malatya Sofrası-1942, Hayfene-1886-kuruyemiş baharat (Ucuzcular mısır çarşısı), Hünkar-1950-esnaf lokantası, Konya’dan Ustalar-etli ekmekçi, Lazika-çay, Mixim Gurme-büfe, Kuzucu Ali-Konya tandır kebap, Rosense-gül ürünleri, Sadabad Cağ Kebap-1972, Taksim Tarihi Bey Kurukahvecisi-1962, Tarihi Çinili Fırın Börekçisi-1959, yurdun dört bir yanından gelen 90 çeşit gazoz ile Gazozcu. OKAN EGESEL