Malatya'da onur ödülleri sahiplerini buldu

Malatya Uluslararası Film Festivali 8. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanırken bu yıl festivalde üç usta isme Onur Ödülü takdim edilecek. 43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35’den fazla filmde rol alan, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en deneyimli oyuncularından Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav, festivalin açılış töreninde verilecek Onur Ödülleri’nin sahibi olacaklar. Sinema Emek Ödülü Makyaj Sanatçısı Derya Ergün’e verilirken, bu yıl ilk kez takdim edilecek Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film adına kurucu ortaklardan, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’a verilecek.

Türk Sinemasının Züğürt Ağası, Muhsin Beyi, Eşkıyası; Şener Şen 1970'li yıllarda kalabalık kadrolu Yeşilçam filmlerindeki yardımcı rollerle büyük beğeni kazanan Şener Şen, 80'li yıllardan itibaren başrollerde oynamaya başladı ve Türk sinemasının tartışmasız en büyük isimleri arasına adını yazdırdı.

Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıkarak başlayan Şen, sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca küçük rollerde oynayan, hatta bir çok filmde sadece dans etmek ve başrol oyuncusundan dayak yemek zorunda kalan Şen, 1975 yılında sinema kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nda “Badi Ekrem”tiplemesi ile büyük sükse yaptı.

Şen, aynı filmde İnek Şabantiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile daha sonrasında müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Tosun Paşa”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı”ve“Davaro” gibi filmlerde oynadı. KÜLTÜR SERVİSİ