Malatya Film Festivali’nde başvurular başladı

7. kez sinemaseverleri bir araya getirecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali yarışma bölümünün bu yılki ana kategorileri “Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması” ve “Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması” olarak belirlendi. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek “Malatya Film Yapım Desteği” kapsamında ise iki uzun metrajlı filme yapım desteği sağlanacak.



Festival kapsamında her yıl sinemanın yeni ve nitelikli ürünlerini izleyiciyle buluşturmak, sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. 15 Eylül Cuma günü saat 17.00’a kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği bu kategoride ‘En iyi Film’e, Altın Kayısı Ödülü ile birlikte 100 Bin Türk Lirası para ödülü verilecek.



Ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri de verilecek.

Bu yıl dikkatler ‘kısa’ların üzerinde

Bu yıldan itibaren Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması kategorisinin eklendiği 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin dikkat çekecek yeniliklerinden biri diğeri ise Kısa Metrajlı Film Yarışması’nda tek film yerine üç filme ödül verilecek olması. 15 Eylül Cuma günü saat 17.00’a kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği bu kategoride ‘En İyi Kısa Film’e Altın Kayısı Ödülü ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ikinci film 3 bin, üçüncü film ise 2 bin TL ile ödüllendirilecek. OKAN EGESEL