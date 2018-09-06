Malatya Film Platformu’na rekor başvuru

09-15 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ve yoğun bir ilginin gerçekleştiği Malatya Film Platformu’nun uzun ve kısa metraj destek bölümlerine toplam 188 proje başvurdu.

Yeni yeteneklerin ilk film projeleriyle katıldığı başvurular arasında çok sayıda ödüllü senarist, yönetmen ve yapımcılara ait projeler de yer alıyor.

Festival kapsamında 11-15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek ve yapım öncesi projelerin destekleneceği Malatya Film Platformu’na gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, platformun festival apayrı bir değer ve heyecan kattığını söyledi.

Festivallerin ulusal sinemanın gelişmesinde önemli bir rolü olduğuna dikkat Başkan Hacı Uğur Polat, amaçlarının deneyimli sinemacıları desteklemek ve yeni yetenekleri cesaretlendirmek olduğunun altını çizdi.

'Kısa sürede ilgi odağı oldu'

Festival Direktörü Suat Köçer ise geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri Malatya Film Platformu’nun kısa sürede sinema sektörünün ilgi odağı haline geldiğini ve bu yıl ilginin katlanarak arttığını söyledi. Platformun bir yandan yapım öncesi projeleri destelerken diğer yandan da bu projelerin gelişmesi ve yapım sonrası süreçlerine katkı amacıyla bir dizi eğitim ve etkinlikler içerdiğini belirten Köçer, Malatya Film Platformu’na geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılacağını dile getirdi.

Köçer,sözlerine şöyle devam etti; “Bu yılki yeniliklerle birlikte Malatya Film Platformu’nun kapsamı ve içeriği büyük ölçüde zenginleşti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda söyleşi, workshop, master class, toplantı, gezi ve diğer etkinliklerle platform katılımcılarını hayli yoğun bir program bekliyor olacak.

Bu yıl TRT’nin 3 kısa filme sağlayacağı yeni destekler, platforma eklenen yeni bölümler ve kapsamları genişletilen atölyeler ile Malatya İnönü Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve 10 farklı üniversiteden sinema-TV öğrencilerini kapsayan eğitim projesinin Malatya Film Platformu’na büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz.”

OKAN EGESEL