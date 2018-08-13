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Mardin, gözde şehir haline geldi

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesince, turizmin 12 aya yayılması için ulusal ve uluslararası organizasyonlara ağırlık veriliyor. Camileri, medreseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin, turizmin gözde illeri arasına girdi

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:37
Mardin, gözde şehir haline geldi

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesince, turizmin 12 aya yayılması için ulusal ve uluslararası organizasyonlara ağırlık veriliyor. Camileri, medreseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin, turizmin gözde illeri arasına girdi.

2017 yılında yakaladığı ivmeyi 2018 yılında da devam ettiren şehir, son 8 ayda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı. Büyükşehir Belediyesince devam eden sokak sağlıklaştırmaları, bilgi, kültür ve tanıtım merkezi, tur aracının hizmete girmesi gibi çalışmalarla kenttin her geçen gün görünürlülüğünü artıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, şehrin 2017-2018 yıllarında Türkiye’nin en popüler illeri arasında olduğunu belirtti. Turizmin Mardin’de 12 aya yayılması için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yaman, uçurtma festivali, bağ bozumu festivali, güvercin festivali, bisiklet ve parkur yarışları düzenlediklerini ifade etti. 

2018 yılına çok iyi başladıklarını ifade eden Yaman, “Hem esnaf hem de turizmcimiz son derece memnun. Bu sayı artarak devam ediyor. Geçen sene gelen misafir sayısında ve otellerde kalan misafir sayısında 4 katına kadar bir artış gerçekleşmişti.

2018 yılının ilk 8 ayında bu rakam daha da artı. Son 8 ayda bir milyon 300 bin turist şehrimize misafir oldu. Şuan da talep fazla, buda bizi sevindiriyor. Mardin’de yakaladığımız huzur ve güven şehrimiz ve bölgemiz açısında gelen misafir sayısını artırdı. İnşallah böyle devam edecek. Huzur oldukça insanların yüzü gülüyor. Yatırımcımızın yüzü gülüyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Gelen misafirimizin sayısı artıyor. Bundan biz de memnunuz tabii” dedi. İHA
 

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