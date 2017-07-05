Matrakçı Nasuh sergisi İtalya’da

‘16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’ sergisi, İtalya’nın başkenti Roma’!da açıldı . Sergi, Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya Zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo ve Paris'in ardından Roma'da görücüye çıktı.

Yaşadığı dönemin dahilerinden olan Matrakçı Nasuh'un ve eserlerinin tanıtılacağı sergiye, Avrupa'nın en önemli harita arşiv ve kütüphanesine sahip "Societa Geografica Italiana Vakfı" 150'nci yılının kutlamaları kapsamında ev sahipliği yapacak. Gala töreniyle kapılarını İtalyan sanatseverlere açan sergide Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinin yanı sıra "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" belgeselinin gösterimi de yapılacak.

Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergi ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Matrakçı Nasuh kimdir?

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, matematikçi Matrakçı Nasuh'un 1480'de Saraybosna'da doğduğu ve Sultan II. Bayezid döneminin (1481-1512) sonlarına doğru Enderun'da öğrenim gördükten sonra öğrenci yetiştirmeye başladığı biliniyor.

Ünlü bir hattat olan Matrakçı Nasuh, divani ve nesih yazı stillerinde değişiklikler yaptı. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan "matrak" adlı sporda ustalığından dolayı "matrakçı" lakabıyla anılan Nasuh'un, minyatür-harita karışımı kendine has bir üslubu bulunuyor.