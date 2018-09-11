'Mavi Gezegen'den en güzel kareler

“Denizlerden balıkları, ormanlardan ağaçları, gökyüzünden kuşları koparıp atamayız. Onlar Leyla ile Mecnun, Mevlana ile Şems-i Tebrizi gibi birbirini tamamlar ve gezegenimizi zenginleştirir” felsefesiyle yeryüzündeki her bir canlının, ögenin varoluşunu mucizevi ve değerli bulan sanatçı Korkut Gökhan, bütünü oluşturan her bir parçanın titizlikle izini sürerek deklanşöre basıyor uzun yıllardır.

Mimarlığın yanı sıra fotoğrafçılığa da tutkun olan Korkut Gökhan, 70'lerden bu yana gezegenimizin ulaşabildiği güzelliklerini kadrajlayarak hatıralarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Yaratıcı kişiliğini ve mesleğiyle desteklenen tasarımcı bakış açısını fotoğraflarında somutlaştıran Gökhan’ın Mavi Gezegen isimli kişisel sergisi, bu derlemenin örneklerini içeriyor.

Korkut Gökhan’ın “Mavi Gezegen” isimli kişisel fotoğraf sergisi, 19-25 Ekim tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi 4.Kat Fuaye Alanında ziyaret edilebilecek. KÜLTÜR SERVİSİ

