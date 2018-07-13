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Milli Mücadele kahramanına vefa

İstanbul’da faaliyet gösteren Aydın İli ve İlçeleri Kültür Eğitim ve Araştırma Geliştirme Derneği Başkanı Ünal Uyguç, Milli Mücadele döneminde büyük kahramanlıklar gösteren Durmuş Ali Efe'nin mezarının yapılacağını söyledi

13 Temmuz 2018 Cuma 12:11
Milli Mücadele kahramanına vefa

Milli Mücadele yıllarında üstün kahramanlıklar sergileyen Aydınlı kahramanların, gelecek nesillere daha iyi tanıtılması için yıllardır mücadele veren Aydın İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ünal Uyguç, bu kapsamda Durmuş Ali Efe'nin mezarının anıt mezar şeklinde yapılması için çalışma başlattı.

İlk etapta Durmuş Ali Efe'nin mezarını İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile birlikte inceleyen Uyguç, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde konu ile ilgili olarak da bir açıklama yaptı.

Toplantıya Aydın Gazeteciler Cemiyet Başkanı Semra Şener, İncirliova Belediyesi Kent Belleği Koordinatörü Mehmet Akkaya ve basın mensupları katıldı. Uyguç, Durmuş Ali Efe’ye yakışan bir mezar yapacaklarını belirtti. 

Herkes tarafından sevilen ve güvenilir biri olan Durmuş Ali Efe’nin Erbeyli Mahalle Mezarlığında bulunan mezarını yaptıracaklarını dile getiren Uyguç, “Bu milleti kurtarmak için bu kişiler canlarını feda etmişler. Bunların mezarlarını ve anıtlarını yapmak bizim namus borcumuz. Sahip çıkmamız gerekiyor. Seçimle iş başına gelen Durmuş Ali Efe milli mücadele döneminde büyük başarılar kazanmıştır. TBMM bu efeye yaptığı hizmetlerden dolayı İstiklal madalyası vermiştir. Daha sonra da Binbaşı rütbesiyle asker olmuştur. Daha sonra da maaş bağlanmış ve 'Yaptıklarımı vatanım için yaptım' diyerek maaşı almamıştır” dedi. İHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Mücadele
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