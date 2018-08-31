Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92835
ALTIN
256.071
DOLAR
6.6220
STERLİN
8.6025
EURO
7.6972

'Minyatür eşittir Türk sanatı demek'

8. yüzyılda Kara Hoca harabelerinde ortaya çıkan duvar yazılarında ilk minyatürün örneklerinin bulunduğunu belirten minyatür sanatçısı Özcan Özcan, "Türklerin minyatür sanatında çok büyük etkisi var. Minyatür eşittir Türk sanatı demek" dedi

31 Ağustos 2018 Cuma 15:52
'Minyatür eşittir Türk sanatı demek'

Binlerce yıllık geçmişe sahip minyatürü günümüzde de yaşatmaya çalışanlardan biri olan Özcan Özcan, yetiştirdiği öğrencilerle de bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına öncülük ediyor.

Türk ve İslam tarihindeki birçok olayı, nesneyi, hikayeyi minyatür sanatına taşıyan Özcan, oluşturduğu özgün eserlerle alanında farklılık yaratıyor. Özcan, yetiştirdiği öğrencilerle de bu sanatın geleceğe taşınmasına katkı sunuyor. Minyatür sanatının tarihsel gelişimi, özgünlüğü konusunda bilgi veren Özcan, 8. yüzyılda Kara Hoca harabelerinde ortaya çıkan duvar yazılarında ilk minyatürün örneklerinin bulunduğunu söyledi.

Türklerin minyatür sanatında çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Özcan, "Minyatür eşittir Türk sanatı demek" dedi. Geçmişte insanların anlatmakla ilgili bir dertleri olduğunda minyatür yaptıklarını kaydeden Özcan, şunları söyledi:

"Ben hatta şunu da çok sorgulamışımdır bir minyatür sanatçısı olarak, 'Niye ben minyatür yapıyorum da resim yapmıyorum?' Çünkü resim yapmak aslında birazcık daha kolay ama minyatürde o ince ince bütün sakalları yapmak zorundasın. Sebebini düşündüm aslında; Yaradan'a saygıdır bu. Yaratıcıya saygı gösterildiği için bu perspektif, ışık, gölge anlatımı çok değerli. Çünkü anlatmak istediğiniz konu ışık ve perspektifle ilgiliyse ki bu minyatürleri de görmeniz son derece muhtemeldir o zaman bunları da kullanabilirsiniz yani bir sembolizasyon değildir minyatür. İnsanın, herhangi bir insanın dünyayı dışarıdan algılayış biçimidir."

'Çok kıymetli hocalarımız vardı'

Minyatür sanatıyla 1985'ten beri ilgilendiğini aktaran Özcan, "Bu sanata girdik ve biz buna aslında bir pazar oluşturduk. Daha önce tabii ki vardı. Mesela Cerrahpaşa'da çok kıymetli hocalarımız vardı, Dürdane hanım vardı, Süheyl Ünver Nakkaşhanesi olarak onlar ortaya çıkmışlardı. Devamında mesela Nusret Hoca minyatürü çok sevdirdi ama tam özü değildi o. Birazcık daha öteye geçmesi gerekiyordu minyatürün.

Figüratif anlatımlara geçmesi gerekiyordu. Lakin iyi ve kötü dediğiniz bir şey vardır, bunu dengede tutmak gerekiyor. Şimdi herkes 'Ben yapıyorum' diye girdiği zaman birtakım sorunlar oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Kültürümüze hizmet etmemiz gerekiyor'

Minyatür sanatıyla uğraşanların çoğunda resim altyapısı olduğunu ifade eden Özcan, şu bilgileri verdi:

"Resim altyapısını almadan bu sanatlara giren insanlarsa hepsi birer iyi icracı oldu. Mesela biz ilk yaptığımız sergide Mantıku't Tayr yaptık. Feridüddin Attar'ın Mantıku't Tayr isimli eserini Kuşların Şarkısı altında çocuklarımıza da kültürümüzü öğretebilecek tarzda kitaplaştırdık. İkinci yaptığımız ise Kanuni Sultan Süleyman döneminin Süleymannamesi'ni aslında o dönemi anlatan minyatürleri yeniden birazcık daha güncelleştirerek sunduk, sergimizi açtık. Kitap olarak Milli Kütüphane de buna talip oldu, oradan çıkacak bu kitaplar.

Yani kültüre hizmet etmemiz gerekiyor. Sanatçı olarak yapmamız gereken bu. Sonuçta yetenekte bir sorunumuz yok ama bu yeteneğin kullanılmasında altyapı yani kültür dediğimiz şey olmadığı zaman sanat, istediği mecraya olması gereken alana bir türlü geçemiyor ve biz kendi kültürümüzü savunabilecek halde bulunamıyoruz maalesef. En büyük sıkıntımız bu." AA
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yöresel mimarileri üç boyutluya işliyorlar
Yöresel mimarileri üç boyutluya işliyorlar
Tarihi minare yeni yerine taşınıyor
Tarihi minare yeni yerine taşınıyor
Çamuru sanata dönüştürüyor
Çamuru sanata dönüştürüyor
Burdur’da 755 yıllık gelenek
Burdur’da 755 yıllık gelenek
Oltu taşını dünyaya tanıtıyor
Oltu taşını dünyaya tanıtıyor
El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu
El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu
Tarihi minare yeni yerine taşınıyor
Tarihi minare yeni yerine taşınıyor
Tarihi evler turizme kazandırılacak
Tarihi evler turizme kazandırılacak
Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını
Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim