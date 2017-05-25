Mühendislikle sanatın birleştiği eserler

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Sergi Salonu’nda açılışı yapılan resim sergisi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Cebrail Çiftlikli, eserlerin mühendislik bilgileriyle sanatın birleşmesinden meydana geldiğini söyledi. Renkleri, insan ruhunun dışa yansıması olarak tanımlandıran Çiftlikli, “Sergi karma bir sergidir. Mühendislik bilgileriyle sanatın birleştiği bir sergi diyebiliriz. Sergi isminin ‘Renklerin Ruhu koymamızın sebebi de eserlerde renkler ağırlıklıdır. Artık dünyayı çeşitli nedenlerle kirletmek, savaşlar ve insanların sefaletin arttığı, renklerin giderek köreldiği, daha koyu bir dünya olduğunu düşünerek ‘Renklerin Ruhu’ dedim. Renkleri insan ruhunun dışa yansıması olarak görüyorum. Bu nedenle renk ve ışıkların ağırlıklı olduğu tabloların sergilendiği, son iki yılda yapılan eserlerden oluşuyor” dedi. Kesilen kurdelenin ardından ziyaretçiler sergiyi gezerek, eserler hakkında Prof. Dr. Cebrail Çiftlikli’den bilgiler aldı.
Serginin 2 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacağı bildirildi. İHA