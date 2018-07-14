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'Müzeler bir şehrin anahtarıdır'

Havran Kent Müzesini ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, “Şehrin tarihine farklı bir bakış sunan müze, günümüz insanlarına tarihle buluşma imkânı sağlayacak. Müzeler bir şehrin mührüdür, anahtarıdır" dedi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:33
'Müzeler bir şehrin anahtarıdır'

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Havran'ın kültürel, tarihsel ve geleneksel örf ve adetlerini, yaşanmışlıkları ve yaşam tarzlarını yansıtan temel yapı taşlarını içerisinde barındıran müzeyi gezerek, bilgi aldı. 
Müzedeki incelemelerin ardından, Havran Kent Müzesinin kültürel olarak çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Tüm vatandaşlarımızın bu müzeyi ziyaret etmelerini arzu ediyorum. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız müzeyi ziyaret ettiklerinde Havran'ın geçmişten bu yana gelen kültürünü, unutulmuş olan değerlerimizi öğrenmiş olacaklar" diye konuştu. 

Müzenin çok güzel düzenlenmiş olduğunu da belirten Vali Yazıcı, "Her şehirde böyle etnografik bir müzenin bulunmasında yarar var. Müzemiz Havran için önemli bir kültür varlığı. Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurların başında kültürel değerlerimiz geliyor. Biz de bu değerlerimizi ne kadar iyi tanıtırsak, o kadar çok turist ülkemize gelir" dedi. 

Müzelerin kent ve şehir yaşantısını tanıtmada çok büyük bir görevi yerine getirdiğini işaret eden Vali Yazıcı, "Kent Müzesi, aslına uygun dekorasyonu ve sergilenen eserleriyle çok güzel bir çalışmayı gözler önüne seriyor. Şehrin tarihine farklı bir bakış sunan müze, günümüz insanlarına tarihle buluşma imkânı sağlayacak. Müzeler bir şehrin mührüdür, anahtarıdır" dedi. 

Ziyaret sonrası müze anı defterine duygularını aktaran Vali Yazıcı, "Bugün Havran ilçemizi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. İçerisinde barındırdığı bütün eserleriyle buram buran Havran kokan bu Kent Müzesi tarihimizin, geleneklerimizin adım adım yansıdığı çok özel bir mekân. Bu dev eserin Havran ilçemize kazandırılmasında emeği geçen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ziyaret vesilesiyle Çanakkale Kahramanımız Koca Seyit'i bir kez daha rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. AA
 

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Müze
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