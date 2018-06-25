Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93854
ALTIN
191.250
DOLAR
4.6920
STERLİN
6.2035
EURO
5.4790

'Müzeler Gecesi' yoğun ilgi gördü

Macaristan'da 'Müzeler Gecesi' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından geleneksel Türk el sanatları sergisi, Türk mutfağı köşesi ve film gösterimi yapıldı

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:22
'Müzeler Gecesi' yoğun ilgi gördü

Macaristan'da 400 müzenin katılımıyla "Müzeler Gecesi" etkinliği düzenlendi.
Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Müzeler Gecesi etkinliğinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de Budapeşte'de çeşitli programlar düzenledi.
Etkinlikler kapsamında YEE tarafından geleneksel Türk el sanatları sergisi, Türk mutfağı köşesi ve film gösterimi yapıldı. 
Ziyaretçiler, kaligrafi, tezhip ve ebru sanatlarında uygulama yapma imkanı buldu. 
Macarlar, etkinlik kapsamında ülke genelindeki yaklaşık 400 müze ve sanat galerisini 18.00-02.00 saatleri arasında tek bilet alarak ziyaret edebilecek. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Müzeler Gecesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İslami eserler British Museum'da
İslami eserler British Museum'da
Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı
Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı
Safranbolu'ya yakışır kuş evleri
Safranbolu'ya yakışır kuş evleri
 Bulduk Camii restore ediliyor 
 Bulduk Camii restore ediliyor 
İnternetteki bilgiler sizi yanıltmasın
İnternetteki bilgiler sizi yanıltmasın
Ceylan, Saraybosna Film Festivali'nde
Ceylan, Saraybosna Film Festivali'nde
Tuz mağarasında kaya tuzundan eserler
Tuz mağarasında kaya tuzundan eserler
İslam âlimleri Kaşifler Müzesi'nda
İslam âlimleri Kaşifler Müzesi'nda
Unutulmuş çömlekler Baksı Müzesi’nde
Unutulmuş çömlekler Baksı Müzesi’nde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim