Nasreddin Hoca Festivali başladı

Bu yıl 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında Sivrihisar'da düzenlenen, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali , renkli görüntülere sahne oluyor. Aılış programında ilk olarak halk dansları toplulukları sahne aldı. 33 dereceye kadar ulaşan bunaltıcı sıcaklara rağmen çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde, Kıbrıs'tan, Kırgızistan'dan, Ukrayna'dan, Abhazya'dan, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen binlerce vatandaş yer aldı.

Açılış konuşması için sahneye davet edilen Hamid Yüzügüllü, festivale katılan kalabalığı selamlayarak konuşmasına başladı. Sivrihisar'in birçok büyük insana ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Yüzügüllü, "Hoşgeldiniz Yunus Emre'nin diyarına, hoşgeldiniz Hızır Beyin divanına, hoşgeldiniz Sinan Paşa'nın mekanına, hoşgeldiniz şenliklerimize konu olan Nasreddin Hocamızın topraklarına, hoşgeldiniz bakarsanız tablo, gezerseniz tarih olan dünyanın merkezi Sivrihisarımıza. Bunu ben değil, bu topraklardan yüzyıllar önce doğmuş ve bu topraklarda vefat etmiş, bu toprakların insanı Nasreddin Hocamız söylemiş. Buradan bir gerçeği tekrar paylaşmak ve sizlere de aktarmak istiyorum. Nasreddin Hoca, Sivrihisar'da doğmuş ve burada vefat etmiştir. Başka yerlerde temsili makamlarının olması hocamızın büyüklüğünü gösterir. Ama bilim ışığında tekrar ediyoruz, Nasreddin Hocamız Sivrihsar'da doğmuş ve Sivrihisar'da vefat etmiştir. Kabri Sivrihisardadır. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar bunu belgelemiştir" dedi. İHA