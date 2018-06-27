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Nasreddin Hoca Festivali başlıyor

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başlıyor. Nasreddin Hoca'ya dair birçok değerin bir arada yer alacağı festival, 1 Temmuz'da sona erecek

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:01
Nasreddin Hoca Festivali başlıyor

Nasreddin Hoca, Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde anılacak.

Nasreddin Hoca'nın memleketi olan Sivrihisar kültürüne ve Nasreddin Hoca'ya dair birçok değerin bir arada yer alacağı festival, 29 Haziran-1 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. 
Festival kapsamında konserler, halk dansları topluluklarının gösterileri ve yarışmaların yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Festivalde "Kuzeyin Uşakları", "KKTC Kıbrıs Sütlüce Dans Grubu", "Hindistan Halk Dansları Topluluğu", "Makedonya Halk Dansları Topluluğu" ve "Güney Kore Halk Dansları Topluğu" sahne alacak.
Festivalin açılışı, kortej yürüyüşü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim-Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Nasreddin Hoca ve Sivrihisar Sergisi" ile yapılacak.

Mithat Körler, Grup Hababam Fest, Hilal Özgani, Tuğba Yurt ve Koray Avcı gibi isimlerin de performans sergileyeceği festivale, yerli ve yabancı binlerce kişinin katılımı bekleniyor. AA
 

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Nasreddin Hoca
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