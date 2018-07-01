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Nasreddin Hoca Sergisi açıldı

‘Nasreddin Hoca ve Sivrihisar Sergisi’ Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde Eskişehirlilerle buluştu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Nasreddin Hoca Türk dünyasının en önemli düşünce adamlarının başında geliyor” dedi

01 Temmuz 2018 Pazar 16:33
Nasreddin Hoca Sergisi açıldı

Türk dünyasının en önemli düşünce adamlarından biri olan Nasreddin Hoca, Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında etkinliklerle anılıyor. Bu sene de dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirler, şehir merkezindeki yürüyüşün ardından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkında açılan sergide bir araya geldi.

Serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Nasrettin Hoca gibi bir değere sahip olmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Nasreddin Hoca, Türk dünyasının en önemli düşünce adamlarının basında geliyor. Böyle bir değere sahip olmak, öncelikle ülke olarak sonrada şehir olarak bizim için onur ve gurur kaynağı.

Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezimiz geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çok ciddi bir başarı kazandı. Önemli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda da özellikle Türk dünyasının önde gelen bilim insanlarını düşünce insanlarının faaliyetlerine onların hayatlarına hayat hikayelerine önem veriyoruz ve burada elimizden geldiğince bütün etkinliklerin gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.
İHA

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