Neyzenlerin tercihi Hatay neyi 

Hatay’daki ney ustası Cemil Kahiloğulları, boğum aralığı, uzunluğu, sesi ve yapısıyla diğer kamışlardan farklı olan Hatay kamışından imal ettiği neylerin neyzenler tarafından daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ney atölyesinde, ilçede yetişen kamışlarla 40 yıldır ney yapan müzisyen Cemil Kahiloğulları'nın ürettiği neyler, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinde alıcı buluyor.

Ney sanatıyla askerlik yaptığı sırada tanıştığını ve 40 yıldır ney üretme ve üfleme sanatıyla ilgilendiğini anlatan Kahiloğulları, “1976 yılında askeri müze ve kültür sitesi mehteran bölüğünde askerliğimi yaptık. Tabi seçilerek gitmiştim ben müzisyen olduğum için. Orada neyzen arkadaşlarla tanıştık. Neyi tanıdım ve daha sonra dünyanın en iyi kamışlarının Samandağ’da yetiştiğini öğrendim. Dolayısıyla içimi bir merak sardı ve araştırmaya başladım. Yani 30-40 yıldan bu yana hem araştırma hem neyi yapma ve ney üfleme işiyle ilgilendim” dedi.

Boğum aralığı, uzunluğu, sesi ve yapısıyla diğer kamışlardan farklı olan kamıştan yaptığı neylerin neyzenler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Kahiloğulları, “Ney Milattan 5000 yıl önce Sümerler tarafından bulunmuş bir enstrümandır. Şu anda ney bütün dünya orkestralarında kullanılmaktadır. Yani Amerika’da bile senfoni orkestralarında ney kullanılmaktadır. Yoğun bir talep var. Bütün dünyaya ney veriyorum. Türkiye’de birkaç tane üniversitenin konservatuarına ney veriyorum. İnternet kanalıyla da satıyorum” açıklamalarında bulundu. İHA

