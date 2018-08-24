Nostalji arayanların adresi: Rahmi M. Koç Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, sergilenen 14 binden fazla objesiyle bayram tatilini İstanbul’da geçirenler için nostaljik alternatifler sundu. Rahmi M. Koç Müzesi düzenlediği tekne turları ile ziyaretçilerine serin ve keyifli bir bayram günü yaşattı.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin rıhtımından hareketle başlayan tekne turları yaklaşık 30 dakika sürüyor. Tarihi Buharlı Römorkör Rosalie ve Kont Ostrorog Balıkçı Teknesi’yle yapılan turlar, 7’den 70’e herkesi İstanbul’un ve Haliç’in güzellikleriyle baş başa bıraktı.

Haliç Turları, Kont Ostrorog ile hafta içi ve Rosalie ile hafta sonları günde 4 sefer olarak düzenleniyor. Tatilini yeni keşiflere ayırmak isteyenlerin sınırlı sayıda yolcu kapasitesi olan Haliç Turları için müzeye geldiklerinde rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Ayrıca ziyaretçiler, müzenin ayrıcalıklı atmosferiyle zaman tünelinde adım adım ilerlerken muhteşem manzarasıyla gelenleri karşılayan tarihi Fenerbahçe Vapuru’nda çay ve simit molası da verebiliyor.

Kültür ve eğlence birarada

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir.

“Denizaltı” gezisinden, “nostaljik tren” turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçiler, Fenerbahçe Vapuru Büfesi, Coca Cola Büfesi, Demlik Kafe, Café du Levant ve Halat by Divan’da yemek yiyebilir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 09.30-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim -31 Mart) 09:30-18:00 (1 Nisan-30 Eylül) 09:30-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 18 TL, öğrenciler için 7 TL’dir. OKAN EGESEL

