O kürsüde 6 asırdır vaaz verilmiyor

Edirne 'de, Osmanlı tarihinde " Fetret Devri " olarak anılan yıllarda, Yıldırım Beyazıd'ın oğlu Süleyman Çelebi tarafından inşasına başlanan ve Sultan Çelebi Mehmed tarafından tamamlanan Eski Cami'de, Sultan II. Murad'ın daveti üzerine Edirne'ye gelen Hacı Bayram-ı Veli 'nin vaaz verdiği kürsüde, yaklaşık 6 asırdır hürmetten kimse vaaz vermiyor.

"Hacerü'l Esved"in bir parçasının bulunması, duvarlarına yazılan celi sülüs hatları ile ziyaretçilerin dikkatini çeken Eski Cami'de, Hacı Bayram-ı Veli'ye hürmeten kullanılmayan vaaz kürsüsü de ilgiyle ziyaret ediliyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, caminin Edirne'nin en eski selatin camilerinden olduğunu söyledi.

Caminin pek çok özelliği olduğunu belirten Hacıoğlu, caminin iç solunda altı asırdır, Hacı Bayram-ı Veli'ye hürmeti temsil eden bir kürsünün durduğunu ifade ederek, "Bu camide 591 yıllık bir hürmet var. Sultan II. Murad'ın davetiyle Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye gelir bu camide vaaz verir. Hacı Bayram-ı Veli'nin kullandığı kürsüye 6 asırdır derin hürmetten dolayı kimse vaaz vermek için çıkmamıştır. Vaaz kürsüsünün üzerinde de 'Makâm-ı Hacı Bayram-ı Veli' yazar. Bu saygı yıllardır devam etmektedir. Ziyaretçiler bu kadim camideki bu kürsüyü de ziyaret eder ve Hacı Bayram-ı Veli'ye Fatiha gönderilir" dedi.

Hacıoğlu, camideki vaazların diğer 2 kürsüden yapıldığını kaydetti.

Hacer'ül Esved'in bir parçası camide

Eski Cami hakkında pek çok rivayet olduğunu da aktaran Hacıoğlu, ikindi vakitlerinde Hızır Aleyhisselam'ın namaz için geldiğine inanılan camide, minberin yanındaki cennet yolu denilen alanın da ibadet etmek isteyenlerin tercihi olduğunu belirtti.

Hacıoğlu, caminin duvarında Hacer'ül Esved'in bir parçasının da bulunmasının bu camiyi farklı kıldığının altını çizdi.