Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

O listeye 7 eser daha eklendi

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki kültür varlığı sayısı 78’e yükseldi. Geçici listede geçtiğimiz yıl 71 olan sayıya 7 miras daha eklendi

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:56
O listeye 7 eser daha eklendi

Türkiye’nin dünya mirası kültür varlıkları artıyor. Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki kültür varlığı sayısı 78’e yükseldi. Geçici listede geçtiğimiz yıl 71 olan sayıya 7 miras daha eklendi. Priene Arkeolojik Alanı (Aydın), Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat), Harput Tarihi Kenti (Elazığ), Justinianus Köprüsü (Sakarya), Danişment Beyliği Başkenti Niksar: Anadolu Türk Medeniyetinin Erken Dönem Kültürel Mirası” (Tokat), Gaziantep Yeraltı Su Sistemleri: Kasteller ve Livaslar (Gaziantep) ve Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Direkli Camiler: Konya Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Mahmut Bey Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Afyonkarahisar Ulu Camii, Ankara Arslanhane Camii Geçici Liste’ye alınan yeni kültür varlıkları oldu. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nin ön adımı niteliğindeki ‘Geçici Liste’ taraf ülkelerin Dünya Miras Listesi’ne aday göstermek üzere Dünya Miras Komitesi’ne ilettikleri varlıklardan oluşuyor. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Liste
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir önder, bir deha, bir insan
Bir önder, bir deha, bir insan
Dünyanın en büyük kütüphanesi nerede?
Dünyanın en büyük kütüphanesi nerede?
Bu sergide hayaller üç boyutlu 
Bu sergide hayaller üç boyutlu 
Seyrüsefer raflardaki yerini aldı
Seyrüsefer raflardaki yerini aldı
İlk 'Yerli Malı Fuarı'
İlk 'Yerli Malı Fuarı'
Şahane Züğürtler oyunu Diyarbakır'da
Şahane Züğürtler oyunu Diyarbakır'da
SEKA'da geri dönüşüm eğitimi verildi
SEKA'da geri dönüşüm eğitimi verildi
Su kabağı sanat eserine dönüşüyor
Su kabağı sanat eserine dönüşüyor
Atatürk Köşkü dolup taşıyor
Atatürk Köşkü dolup taşıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim