O mektup belirlendi

Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen ve 15 yaş ve altındaki gençleri kapsayan Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması’na Türkiye’den gönderilecek mektup belirlendi.

UPU 46. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması’nın konusu “Yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin danışmanı olduğunu düşün, ilk olarak hangi dünya sorununu ele alması için ona yardım edersin ve bu sorunu çözmesi için ona nasıl tavsiyelerde bulunursun” olarak belirlendi. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı ve PTT A.Ş. işbirliğiyle Türkiye genelinde bir mektup yarışması düzenlendi ve öğrencilerden konuyla ilgili mektup yazması istendi. Gönderilen mektupların değerlendirilmesi için Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. yetkililerinden oluşan bir Değerlendirme Komisyonu kuruldu.

17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’daki PTT Pul Müzesi’nde Türkiye finali seçmelerini gerçekleştiren komisyon, gönderilen 206 mektuptan şartnameye uyan 185 mektubu değerlendirmeye aldı. Mektupları puanlandıran komisyon en yüksek puanı alan üç mektuba derece verdi. Bunlardan birinci olan mektup UPU 46. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.