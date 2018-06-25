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Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı

Kadıköy Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması–2017'de, Yarışma Seçici Kurulu’nun seçtiği oyunlar kitaplaşarak raflardaki yerini aldı

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:24
Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı

Edebiyatçıları yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlenen; seçici kurulunda Orhan Alkaya, Cevat Çapan, Yücel Erten, Dikmen Gürün ve Nesrin Kazankaya’nın bulunduğu “Kadıköy Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması 2017”de Yarışma Seçici Kurulu’nun seçtiği oyunlar kitap halinde yayımlandı.
Geçtiğimiz yıl ilki yapılan yarışmada, 1967 doğumlu Meltem Uzunkaya “Olağandışı Günler” adlı oyunuyla birincilik ödülüne layık görülürken, 1947 doğumlu Tekin Özertem “Gecenin Ötesinde” ve 1987 doğumlu Cihan Çakan “Arka Bahçe” adlı oyunlarıyla ikincilik ödüllerini kazanmıştı. Ayrıca 1993 doğumlu Gafur Rakıcı’nın “Penelope’nin Örgüsü ya da Arabesk Sisifos”, 1954 doğumlu Sedat Nuri Kayış'ın “Sakin Ol Celladım” ve 1985 doğumlu Burak Çapan’ın “Pembe Oda” adlı oyunları mansiyon ödüllerine uygun görülmüştü.
Kitabın arka kapağında Yücel Erten’in şu ifadeleri yer alıyor:
“Sanat üretmek, bir anlamda insanı, toplumu ve dünyayı yeniden yaratma, yeniden biçimleme çabası değilse nedir? Sanat üreterek insanların beyninde, zihninde, yüreğinde; bir iz, bir kıymık, bir damla, bir ışık ya da bir gölge bırakmayı amaçlamıyor muyuz? İnsanımızın kendisiyle, zaaflarıyla, erdemleriyle, geçmişiyle, günüyle, geleceğiyle, tarihiyle, toplumuyla, siyasetiyle, değerleriyle, beğenileriyle, saplantılarıyla, kültürüyle, inancıyla yüzleşmesini nişanlamıyor muyuz?
İşte bu çabanın iddialı olmayı, insanlara ulaşmayı ve yarışmaya açık olmayı da içerdiği düşünülürse yarışmaların ‘insana yatırım’ faslındaki önemini görmek zor olmasa gerek."
Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanan kitabın dağıtımı Emek Kitap aracılığıyla yapılıyor. AA
 

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Tiyatro
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