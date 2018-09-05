Oluz Höyük'te önemli keşif

Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazılarında, 2 bin 500 Yıllık Pers sarayına ait, apadana denilen sütunlu kabul salonu ile taht salonu ortaya çıkarıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, 20 kişilik ekiple Oluz Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, kazı alanının teknik ve yapısal özellikleri hakkında bilgi aldı.

Pers Sarayı'na ait 2 bin 500 yıllık kalıntıların ortaya çıkmasını sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Varol, "Kazı yerini gezerek bu yıl çıkarılan eserleri inceleme fırsatı bulduk. Bu, çok uzun soluklu bir çalışma. Hocamıza ve burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber ne kadar zorlu koşullarda iş yapıldığını gördük" diye konuştu.

Kazı sorumlusu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez de Amasya kent merkezinin 25 kilometre güneybatısında yer alan Oluz Höyük'te, mimarideki köklü değişim ile taşınabilir maddi kültür bulgularından, yaklaşık M.Ö. 450 yıllarında Pers kökenli bir Akhamenid zümre ya da topluluğun yerleşmiş olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Hepsi dünya tarihinde bir ilk

Bu seneki kazılarda bir Pers kentinin ortaya çıkmaya başladığını anlatan Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kentin yeni birimleri açığa çıkmaya başladı. Bir yol ve bir malikaneyi biz biliyorduk, bir ateşgede ortaya çıkarmıştık. Bunların hepsi dünya tarihinde bir ilk. Bu sene de ilk defa bir apadana denilen sütunlu bir kabul salonu, bir taht salonu açığa çıkmaya başladı.

Henüz daha onun kazılarının başlangıç aşamasındayız. Ama şu anki aşama ve bulgular bile çok heyecan verici. Bunlar Anadolu Demir Çağ tarihinin, Anadolu Eski Çağ tarihinin ve Pers arkeolojisinin çok önemli bir dönemidir.

Kimliklendiren ve ünik kılan çok önemli bulgular. Şu an 6 sütun kaidesi ortaya çıkardık. Henüz daha net bir plan ortaya çıkmadı ama 1-2 yıllık kazılarda inşallah bunları da açığa çıkaracağız. Bu seneki kazılarda Hitit Dönemi'ne ait bir boğa heykelciği bulduk. Pers kentinin altında çok büyük bir Hitit kenti var. Şanovhitta olduğunu düşünüyoruz." AA

