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Orhan Kemal Armağanı Şahiner’in

Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından verilen 47. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı 'Kul' romanı ile Seray Şahiner kazandı

18 Mayıs 2018 Cuma 16:47
Orhan Kemal Armağanı Şahiner’in

47. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı 'Kul' romanı ile Seray Şahiner kazandı.

Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan seçici kurul Seray Şahiner’in Kul romanını, kentsel ve rantsal dönüşümle mahallenin çöküşünü, kadın bireyin tamamen yalnızlaşmasını, tek başına bir birey olarak var olma mücadelesini, hezeyan, beklenti ve umutlarını, düş kırıklıklarını güçlü bir anlatım tekniğiyle ve tutarlı bir dille, kolaycılıklara sapmadan ince bir mizahla, toplumsal dokuyu arka planda ustalıkla irdelemesi ve Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüyle birebir örtüşmesi nedeniyle 2018 yılı, 47. Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer gördü.
OKAN EGESEL

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