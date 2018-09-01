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Orient Ekspres Türkiye'deki turunu tamamladı

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Ekspres dünyanın değişik ülkelerinden 100 turistle İstanbul'daki turunu tamamladıktan sonra dönüş için önceki gün Kapıkule Garı'na geldi. Dünyaca ünlü İngiliz yazar Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresinde Cinayet" gibi birçok romanına konu olan Orient Ekspres'te seyahat eden turistler 8 bin avro ve üzeri rakamlar ödüyor. Orient Ekspres'in İstanbul'daki turunda trende Türk geleneksel kıyafeti giyinen çalışanlar turistlere Türk yemekleri sundu. Paris, Budapeşte, Bükreş, Varna, Edirne ve İstanbul güzergahına devam eden tren, Kapıkule Garı'ndaki gümrük işlemlerinin ardından Bulgaristan'a devam etti. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Orient Ekspres görevlilerinden bilgi alarak, turistlerle sohbet etti. Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, romanlara konu olan tarihi Orient Ekspres'in son durağı olan İstanbul'daki turunu tamamladıktan sonra dönüşe geçtiğini söyledi. Dünyanın en ünlü ve prestijli turlarından olan Orient Ekspres'in 1883 yılından bu yana devam ettiğini belirten Bacıoğlu, "Orient Ekspres zaman zaman ara verdiği seferlerine son yıllarda yılda bir kez önemli turistik destinasyon olarak devam etmektedir. Bu konforlu ve lüks tren Paris-İstanbul hattında çeşitli şehirlerden geçerek Edirnemize de Kapıkule Garı'ndan giriş yaparak son noktası olan İstanbul'a varmakta ve İstanbul gezisiyle turu taçlandırmaktadır." diye konuştu. AA

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:42
Orient Ekspres Türkiye'deki turunu tamamladı

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Ekspres dünyanın değişik ülkelerinden 100 turistle İstanbul'daki turunu tamamladıktan sonra dönüş için önceki gün Kapıkule Garı'na geldi. Dünyaca ünlü İngiliz yazar Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresinde Cinayet" gibi birçok romanına konu olan Orient Ekspres'te seyahat eden turistler 8 bin avro ve üzeri rakamlar ödüyor. Orient Ekspres'in İstanbul'daki turunda trende Türk geleneksel kıyafeti giyinen çalışanlar turistlere Türk yemekleri sundu.

Paris, Budapeşte, Bükreş, Varna, Edirne ve İstanbul güzergahına devam eden tren, Kapıkule Garı'ndaki gümrük işlemlerinin ardından Bulgaristan'a devam etti. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Orient Ekspres görevlilerinden bilgi alarak, turistlerle sohbet etti. Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, romanlara konu olan tarihi Orient Ekspres'in son durağı olan İstanbul'daki turunu tamamladıktan sonra dönüşe geçtiğini söyledi.

Dünyanın en ünlü ve prestijli turlarından olan Orient Ekspres'in 1883 yılından bu yana devam ettiğini belirten Bacıoğlu, "Orient Ekspres zaman zaman ara verdiği seferlerine son yıllarda yılda bir kez önemli turistik destinasyon olarak devam etmektedir. Bu konforlu ve lüks tren Paris-İstanbul hattında çeşitli şehirlerden geçerek Edirnemize de Kapıkule Garı'ndan giriş yaparak son noktası olan İstanbul'a varmakta ve İstanbul gezisiyle turu taçlandırmaktadır." diye konuştu. AA

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