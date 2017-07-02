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‘Osmanlı kalyonları sergiye çıkıyor

Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç’ın yaklaşık 100 eserinin yer aldığı ‘Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları Sergisi’, 4 Temmuz’da İstanbul Deniz Müzesi’nde açılacak

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‘Osmanlı kalyonları sergiye çıkıyor
Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın "Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları" sergisi, 4 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak. 
İstanbul Deniz Müzesi'nde ziyarete açılacak sergide, sanatçının yaklaşık 100 eseri yer alacak. 
Klasik çini çalışmalarının yanı sıra Türk dünyasının geleneksel giysi desenlerini de çiniye aktaran Kılıç'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Temmuz'a kadar görülebilecek. 
Almula İdil Kılıç, Ankara ve Kütahya'da çini ustalarından ders alarak başladığı çini sanatında, "Altay'dan Tuna'ya, Baykal’dan Ural'a" isimli ilk kişisel sergisini, 2012'de açtı. Kılıç, 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca Tataristan'ın Alabuga şehrinde gerçekleştirilen "Uluslararası Spasskaya El Sanatları Fuarı"na Türkiye'yi temsilen katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı sınavı kazanan sanatçı, 2016'da Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Çini Sanatçısı unvanını aldı. AA
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