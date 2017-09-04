Osmanlı mahalle kültürü belgesel oluyor

Osmanlı döneminde sosyal hayatı kuşatan gelenek ve değerler, " Osmanlı Mahalle Kültürü " belgesiyle anlatılacak.

Yapımı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen "Osmanlı Mahalle Kültürü" belgeselinin çekimleri, Bolu'nun Göynük ilçesinde başladı.

Ana temasını Osmanlı insanın değerlerinin şekillendiği mahalle kültürünün oluşturduğu proje, dönemin gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Belgeselin yönetmen koltuğunda ise Nazım Doğan ve Sinan Çevik oturuyor.

Nazım Doğan, ekip olarak Türk gelenek, görenek ve değerlerini yaşatan projeler yapmak istediklerini belirterek, "Osmanlı Mahalle Kültürü de bu amaca hizmet eden bir proje. Osmanlı'da yaşanan mahalle kültürünü, sıcaklığı, samimiyeti, dayanışmayı anlatmak istiyoruz" dedi.

Osmanlı insanının sahip olduğu ahlaki değerlerin hayatın her anına ve mahallenin fiziki yapısına yansıdığına işaret eden Doğan, belgeselde bunlara ilişkin detayları işlediklerini söyledi.

Kapı tokmaklarındaki incelik

Doğan, şöyle konuştu:

"Kapı tokmakları bile değerlerin bir yansımasıydı. O dönemde kapıda kalın ve ince tokmak bulunurdu. Gelen misafir erkekse kalın olanı, kadınsa ince olanı çalardı. Ev sahibi de buna göre kapıyı açardı. Belgeselde üzerinde durduğumuz konulardan biri de insanlar arasındaki dayanışma. Doğum, sünnet, düğün ya da cenaze sahipleri asla yalnız kalmaz, hatta komşular onlara yapacak iş bırakmazdı. Yüzlerce yıllık adetlerin en ince ayrıntısına kadar yaşatılmasına özen gösterilirdi. Dönemin çocuk oyunları ve insanların birbirlerinin hakkına riayet hassasiyetleri de belgeselde işlenecek konular arasında yer alacak."

Sinan Çevik ise hala tarihi mimarisini koruması ve Osmanlı geleneklerini yaşatması sebebiyle belgesel çekimleri için Göynük'ü tercih ettiklerini söyledi.