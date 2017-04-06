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Öykü Gazetesi’nin 7. sayısı çıktı

Türkiye’de öykünün güçlü bir tarihi var…

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Öykü Gazetesi’nin 7. sayısı çıktı
Türkiye’de öykünün güçlü bir tarihi var… Ömer Seyfettin’den Sait Faik’e, toplumcu edebiyattan ’50 kuşağına, öykü yazarlarımızın gücü, üretimi, yaratıcılığı hiç eksilmedi, Tahsin Yücel’in de dediği gibi, Sait Faik, Orhan Kemal gibi yazarların sayısı dünyada da çok fazla değildir… Öykü Gazetesi, edebiyatımızın bu kanalıyla beslenip günümüzde de olanca verimliliğiyle akan öykü ırmağını, iyi öyküyü ve sadece öyküyü okura alabildiğince yalın ve hızlı biçimde ulaştırma hevesiyle 2016 yılının Ekim ayında yayımlanmaya başladı. Ayda bir okurlarla buluşan ve yalnızca “öykü” yayımlayan Öykü Gazetesi nisan sayısıyla okuyucuyla buluştu. 
Gazetemizin Nisan 2017 sayısında şu değerli öykücülerimizin öyküleri var: Kerem Işık, Erinç Büyükaşık, Kaan Kurt, Onur Akyıl, Atakan Boran, Merve Kurun Aksoy, Vuslat Çamkerten, Önder Şit, Şeyma Koç, İlhan Durusel, Serkan Demirhan, Utku Yıldırım, Büşra Nil, Serkan Toy, Merve Sarıoğlu, Ata Egemen Çakıl, Mehmet Fatih Özbey, Emre Öztürk, Cansu Aydın. OKAN EGESEL
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TürkiyeÖmer Seyfettinöykü
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